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В Белгороде беспилотник залетел в окно квартиры в многоэтажном доме

14.40 Вторник, 28 февраля 2023
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Валентина Демидова
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе обнаружены обломки трёх беспилотников. Один из них залетел в окно квартиры.

«В жилых кварталах Белгорода обнаружены обломки трёх беспилотников. Сейчас нахожусь на месте происшествия по одному из адресов. Здесь БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим. Организовали оперштаб», — сообщил глава города в ночь на вторник.

По его словам, обломки беспилотников были найдены еще на двух улицах. Повреждения получили три автомобиля. Пострадавших нет.

Накануне об обнаруженных обломках трех БПЛА сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Спецслужбы уже занимаются ситуацией. Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия», — писал глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что врачи пока не отпускают его из больницы, он находится на лечении.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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