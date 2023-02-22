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В Туапсе ночью произошел пожар на территории нефтебазы
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Туапсе в ночь на 28 февраля произошел пожар на территории нефтебазы.
Жители сообщали в соцсетях о громких звуках, «хлопках», задымлении и зареве. Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что «повода для беспокойства нет».
«По поводу ночных хлопков на территории нефтебазы известно следующее: в 02.15 28.02.2023 поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы, расположенной по адресу: г. Туапсе, ул. Индустриальная. В 02.30 пожар локализован на площади 200 м.кв. В 02.37 ликвидация открытого горения. В 03.00 полная ликвидация пожара», — сообщается в телеграм-канале главы.
По его словам, нефтяные резервуары не затронуты, разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет. Пожар тушили 32 человека и 11 единиц техники.
Жители сообщали в соцсетях о громких звуках, «хлопках», задымлении и зареве. Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что «повода для беспокойства нет».
«По поводу ночных хлопков на территории нефтебазы известно следующее: в 02.15 28.02.2023 поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы, расположенной по адресу: г. Туапсе, ул. Индустриальная. В 02.30 пожар локализован на площади 200 м.кв. В 02.37 ликвидация открытого горения. В 03.00 полная ликвидация пожара», — сообщается в телеграм-канале главы.
По его словам, нефтяные резервуары не затронуты, разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет. Пожар тушили 32 человека и 11 единиц техники.
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