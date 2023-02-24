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Власти Адыгеи подтвердили падение летательного аппарата в поселке Новом
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Мурата Кумпилова
Власти Адыгеи подтвердили информацию о падении летательного аппарата.
«В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа», — написал в телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По его словам, жертв и пострадавших нет. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы.
Глава республики попросил жителей сохранять спокойствие. «Вопросы обеспечения безопасности жителей республики держу на личном контроле», — заявил Кумпилов.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о громких звуках и якобы взрывах в районе поселка Нового в Адыгее.
«В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа», — написал в телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По его словам, жертв и пострадавших нет. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы.
Глава республики попросил жителей сохранять спокойствие. «Вопросы обеспечения безопасности жителей республики держу на личном контроле», — заявил Кумпилов.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о громких звуках и якобы взрывах в районе поселка Нового в Адыгее.
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