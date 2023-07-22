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В Екатеринбурге с участием присяжных рассматривают громкое дело об убийстве околокриминального бизнесмена Зубакина
Представители стороны обвинения потребовали закрыть процесс от СМИ
Фото: Вечерние ведомости
Кировский суд Екатеринбурга рассматривает громкое дело об убийстве екатеринбургского бизнесмена Алексея Зубакина, которое произошло еще в декабре 2000 года. Сам Зубакин, по словам его дочери в интервью, был другом Александра Беляева (его называют лидером преступной группировки «Синие»), в подтверждении заявлений дочери убитого были опубликованы кадры с мест захоронения лидеров преступной группировки, на которых видно, что могила убитого расположена на особом месте, рядом с лидером ОПГ. Однако, несмотря на розданные ранее интервью семьи убитого в СМИ, сегодня они потребовали закрыть дело от прессы.
Причиной такого требования стала публикация в одном из телеграм-каналов видео со вчерашнего заседания суда. На видео один из свидетелей обвинения заявил, что знает, кто убил Зубакина, и что убийца ему об этом рассказывал лично – по заявлению этого свидетеля убийцей являлся не подсудимый в этом конкретном процессе, а другой фигурант дела. Почему это не понравилось родственникам, остается загадкой. Корреспондент «Вечерних ведомостей» побывал на заседаниях, подробности – в нашем материале.
На скамье подсудимых по громкому делу — екатеринбургский предприниматель Насими Мамедов. 20 лет назад он был студентом и работал водителем у Михаила Клока, который являлся одним из главных фигурантов этого дела, пока не заключил досудебное соглашение – теперь его участие в убийстве Зубакина выделено в отдельное производство, а сам он числится пособников в убийстве, обвиняя в нем своего когдатошнего водителя.
Заказ же на убийство, по версии следствия, был сделан «бизнес»-партнером убитого Зубакина – Дмитрием Дейчем. Именно он, по версии следствия, обратился к Клоку, чтобы «решить проблему». В своих показаниях Дейч указывал, что не знал об участии Мамедова в этом деле, и был уверен, что исполнителем являлся Клок. Сам Дейч в этом году скончался, к слову, он также, как и Клок, выбрал сотрудничество со следствием и заключил свою досудебку.
Мамедов же свою вину отрицает. Правозащитники полагают, что его хотят сделать «крайним» в запутанном деле с множеством неизвестных. Все его обвинения, по сути, строится только на показаниях вышеупомянутого Клока.
Потерпевшая сторона – сразу несколько родственников убитого Зубакина подали заявления на выплату им денежных компенсаций из-за убийства.
Вчера и сегодня суд заслушивал свидетелей, в словах которых фигурируют фамилии силовиков разного ранга и должностей, слова о «коррупции», заявления о криминальных разборках и жестоких пытках в колонии. Время от времени судья был вынужден делать замечания участникам, которые пускались в слишком подробное описание околокриминальных деталей, и просил присяжных не учитывать сказанное свидетелями.
В качестве свидетелей в суде выступили знакомые подсудимого и Михаила Клока, очевидец событий, женщина, статус которой можно описать так: «вела совместное хозяйство» с одним из главных участников процесса.
С самым громким заявлением накануне выступил свидетель Валерий Поваров. На вопрос: «Клок вам рассказывал, кто совершил убийство? Кто стрелял в Зубакина Алексея?» он ответил: «Лично Клок неоднократно, если не сотню раз, говорил мне и даже рассказывал в красках, как он красиво стрелял в Зубакина».
Сегодня же, на следующий день после этого заявления, сторона обвинения и потерпевшие потребовали закрыть процесс от представителей СМИ. Они сослались на публикации в СМИ и телеграм-каналах, которые якобы мешают процессу, а также заявили, что якобы опасаются за свою жизнь и здоровье.
Адвокаты подсудимого выступили против, заявив, что одна из представительниц потерпевшей стороны ранее давала интервью в СМИ и подробно рассказывала о деталях дела. Эти публикации находятся в свободном доступе.
Сам Мамедов также выступил против закрытия процесса.
В итоге суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, однако журналистам запретили вести трансляции из зала суда, снимать видео и фотографировать.
Добавим, что в процессе заседания было несколько эмоциональных моментов. У знакомых с Мамедовым свидетелей спрашивали в том числе о том, были ли у подсудимого навыки в стрельбе и какова на тот момент была его спортивная форма.
Один из свидетелей красноречиво заявил, что «из Мамедова стрелок как из навоза пуля» и что после одного неосторожного обращения с ружьем Мамедова «к оружию никто не подпускал». Также, со слов свидетеля, Мамедов был в нулевые не в лучшей физической форме и имел проблемы со спиной. Между тем, другие свидетели, которые также лично знали Мамедова, утверждают, что он был в отличной форме и регулярно посещал тренировки.
Одна из свидетельниц, то ли любовница, то ли «фактическая» жена Михаила Клока заявила, что Мамедов был не водителем, а аж личным охранником Клока и выполнял различные поручения. Однако заявления сожительницы Клока вызывали недоумение у слушателей процесса из-за телосложения Мамедова и его роста. Кроме того, она заявила, что Мамедов при ней якобы заламывал руку женщине. После этих слов Мамедов возмутился и попросил свидетельницу вспомнить, считала ли она его таким «кровожадным», когда он (после сильного избиения этой свидетельницы ее сожителем) нес ее на руках для оказания помощи.
Процесс осложняется тем, что речь о событиях 20-летней давности. Многие свидетели не могут вспомнить точно обстоятельства, марки машин, даты и имена. Так, очевидцу событий было предложено нарисовать (!) на бумаге, как на месте убийства стояли машины. Однако, как выяснилось в ходе заседания, двадцатилетний протокол осмотра места содержал несколько иной «рисунок». В итоге у адвокатов возникли вопросы к доказательствам по делу.
Добавим, что все фигуранты дела были задержаны прошлой весной. Заключивший досудебное соглашение Клок находится под домашним арестом, а Мамедов уже более года в СИЗО.
Следующее заседание по делу назначено на понедельник. Редакция будет следить за ходом процесса.
Причиной такого требования стала публикация в одном из телеграм-каналов видео со вчерашнего заседания суда. На видео один из свидетелей обвинения заявил, что знает, кто убил Зубакина, и что убийца ему об этом рассказывал лично – по заявлению этого свидетеля убийцей являлся не подсудимый в этом конкретном процессе, а другой фигурант дела. Почему это не понравилось родственникам, остается загадкой. Корреспондент «Вечерних ведомостей» побывал на заседаниях, подробности – в нашем материале.
На скамье подсудимых по громкому делу — екатеринбургский предприниматель Насими Мамедов. 20 лет назад он был студентом и работал водителем у Михаила Клока, который являлся одним из главных фигурантов этого дела, пока не заключил досудебное соглашение – теперь его участие в убийстве Зубакина выделено в отдельное производство, а сам он числится пособников в убийстве, обвиняя в нем своего когдатошнего водителя.
Заказ же на убийство, по версии следствия, был сделан «бизнес»-партнером убитого Зубакина – Дмитрием Дейчем. Именно он, по версии следствия, обратился к Клоку, чтобы «решить проблему». В своих показаниях Дейч указывал, что не знал об участии Мамедова в этом деле, и был уверен, что исполнителем являлся Клок. Сам Дейч в этом году скончался, к слову, он также, как и Клок, выбрал сотрудничество со следствием и заключил свою досудебку.
Мамедов же свою вину отрицает. Правозащитники полагают, что его хотят сделать «крайним» в запутанном деле с множеством неизвестных. Все его обвинения, по сути, строится только на показаниях вышеупомянутого Клока.
Мамедов больше года находится в СИЗО, вину он не признает
Потерпевшая сторона – сразу несколько родственников убитого Зубакина подали заявления на выплату им денежных компенсаций из-за убийства.
Вчера и сегодня суд заслушивал свидетелей, в словах которых фигурируют фамилии силовиков разного ранга и должностей, слова о «коррупции», заявления о криминальных разборках и жестоких пытках в колонии. Время от времени судья был вынужден делать замечания участникам, которые пускались в слишком подробное описание околокриминальных деталей, и просил присяжных не учитывать сказанное свидетелями.
В качестве свидетелей в суде выступили знакомые подсудимого и Михаила Клока, очевидец событий, женщина, статус которой можно описать так: «вела совместное хозяйство» с одним из главных участников процесса.
С самым громким заявлением накануне выступил свидетель Валерий Поваров. На вопрос: «Клок вам рассказывал, кто совершил убийство? Кто стрелял в Зубакина Алексея?» он ответил: «Лично Клок неоднократно, если не сотню раз, говорил мне и даже рассказывал в красках, как он красиво стрелял в Зубакина».
Сегодня же, на следующий день после этого заявления, сторона обвинения и потерпевшие потребовали закрыть процесс от представителей СМИ. Они сослались на публикации в СМИ и телеграм-каналах, которые якобы мешают процессу, а также заявили, что якобы опасаются за свою жизнь и здоровье.
Адвокаты подсудимого выступили против, заявив, что одна из представительниц потерпевшей стороны ранее давала интервью в СМИ и подробно рассказывала о деталях дела. Эти публикации находятся в свободном доступе.
Сам Мамедов также выступил против закрытия процесса.
Брат Зубакина стал потерпевшим по делу. Родственники убитого заявились на выплату компенсации в несколько миллионов рублей
В итоге суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, однако журналистам запретили вести трансляции из зала суда, снимать видео и фотографировать.
Добавим, что в процессе заседания было несколько эмоциональных моментов. У знакомых с Мамедовым свидетелей спрашивали в том числе о том, были ли у подсудимого навыки в стрельбе и какова на тот момент была его спортивная форма.
Один из свидетелей красноречиво заявил, что «из Мамедова стрелок как из навоза пуля» и что после одного неосторожного обращения с ружьем Мамедова «к оружию никто не подпускал». Также, со слов свидетеля, Мамедов был в нулевые не в лучшей физической форме и имел проблемы со спиной. Между тем, другие свидетели, которые также лично знали Мамедова, утверждают, что он был в отличной форме и регулярно посещал тренировки.
Одна из свидетельниц, то ли любовница, то ли «фактическая» жена Михаила Клока заявила, что Мамедов был не водителем, а аж личным охранником Клока и выполнял различные поручения. Однако заявления сожительницы Клока вызывали недоумение у слушателей процесса из-за телосложения Мамедова и его роста. Кроме того, она заявила, что Мамедов при ней якобы заламывал руку женщине. После этих слов Мамедов возмутился и попросил свидетельницу вспомнить, считала ли она его таким «кровожадным», когда он (после сильного избиения этой свидетельницы ее сожителем) нес ее на руках для оказания помощи.
Процесс осложняется тем, что речь о событиях 20-летней давности. Многие свидетели не могут вспомнить точно обстоятельства, марки машин, даты и имена. Так, очевидцу событий было предложено нарисовать (!) на бумаге, как на месте убийства стояли машины. Однако, как выяснилось в ходе заседания, двадцатилетний протокол осмотра места содержал несколько иной «рисунок». В итоге у адвокатов возникли вопросы к доказательствам по делу.
Добавим, что все фигуранты дела были задержаны прошлой весной. Заключивший досудебное соглашение Клок находится под домашним арестом, а Мамедов уже более года в СИЗО.
Следующее заседание по делу назначено на понедельник. Редакция будет следить за ходом процесса.
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