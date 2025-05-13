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В Свердловской области утвердили антикоррупционную программу
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области утвердили программу по борьбе с коррупцией. Указ о её утверждении подписал назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Дениса Паслер.
Документ появился на сайте правовой информации региона.
В рамках антикоррупционной программы в регионе собираются проверять данные о доходах и имуществе госслужащих, мониторить госзакупки и отчитываться о результатах проверок перед прокуратурой.
Отметим, что за последний год в Свердловской области возбудили серию уголовных дел, связанных с коррупцией. Среди фигурантов дел бывший министр ЖХК, его заместитель, гендиректор и бывший инженер екатеринбургского «Гортранса». Также расследовались дела в отношении свердловских мэров.
Документ появился на сайте правовой информации региона.
«Постановляю утвердить региональную антикоррупционную программу Свердловской области. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой»,
– говорится в указе.
В рамках антикоррупционной программы в регионе собираются проверять данные о доходах и имуществе госслужащих, мониторить госзакупки и отчитываться о результатах проверок перед прокуратурой.
Отметим, что за последний год в Свердловской области возбудили серию уголовных дел, связанных с коррупцией. Среди фигурантов дел бывший министр ЖХК, его заместитель, гендиректор и бывший инженер екатеринбургского «Гортранса». Также расследовались дела в отношении свердловских мэров.
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