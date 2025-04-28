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Уголовное дело экс-замглавы свердловского МинЖКХ и экс-депутата передали в суд
Кадр из видео: ОТВ
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве, в котором фигурируют бывший заместитель главы МинЖКХ Свердловской области и его знакомый – бывший депутат, ставший посредником.
Речь идёт о Андрее Кислицыне, уволенном с должности заместителя министра энергетики и ЖКХ области в марте текущего года. Ему было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в особо крупном размере). Его знакомый – бывший депутат регионального Заксобрания Павел Мякишев – обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере).
В обязанности Кислицина входило содействие в разработке и реализации мер по повышению энергетической эффективности на территории муниципальных образований, рассказали в прокуратуре области.
По версии следствия, в период с декабря 2022 года по апрель 2024 года он через посредника получил от представителя юридического лица, занимающегося изготовлением светотехнического оборудования, получил взятку за «помощь» в заключении сделок на поставку электрического оборудования как напрямую с подведомственными муниципалитетам предприятиями, так и через организации, победившие в открытых аукционах.
Андрей Кислицин получил свыше 1,9 миллиона рублей, что было лишь частью от всей суммы взятки, достигавшей 4 миллионов рублей. Оставшуюся сумму за посредничество получил Павел Мякишев, полагает следствие.
После этого, в период с октября 2021 года по октябрь 2023 года, стремясь выполнить взятые на себя договорённости, замминистра напрямую обратился к главам четырёх муниципальных образований и их заместителям, порекомендовав им заключить контракты с конкретным юридическим лицом.
Уголовное дело будут рассматривать в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
Речь идёт о Андрее Кислицыне, уволенном с должности заместителя министра энергетики и ЖКХ области в марте текущего года. Ему было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в особо крупном размере). Его знакомый – бывший депутат регионального Заксобрания Павел Мякишев – обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере).
В обязанности Кислицина входило содействие в разработке и реализации мер по повышению энергетической эффективности на территории муниципальных образований, рассказали в прокуратуре области.
По версии следствия, в период с декабря 2022 года по апрель 2024 года он через посредника получил от представителя юридического лица, занимающегося изготовлением светотехнического оборудования, получил взятку за «помощь» в заключении сделок на поставку электрического оборудования как напрямую с подведомственными муниципалитетам предприятиями, так и через организации, победившие в открытых аукционах.
Андрей Кислицин получил свыше 1,9 миллиона рублей, что было лишь частью от всей суммы взятки, достигавшей 4 миллионов рублей. Оставшуюся сумму за посредничество получил Павел Мякишев, полагает следствие.
После этого, в период с октября 2021 года по октябрь 2023 года, стремясь выполнить взятые на себя договорённости, замминистра напрямую обратился к главам четырёх муниципальных образований и их заместителям, порекомендовав им заключить контракты с конкретным юридическим лицом.
Уголовное дело будут рассматривать в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
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