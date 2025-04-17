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Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику на шесть месяцев продлили домашний арест

10.19 Вторник, 22 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Бывшему ведущему инженеру материально-технического снабжения екатеринбургского «Гортранса» Дмитрию Фурсику ещё раз продлили меру пресечения.

Об этом сообщается в телеграм-канале Свердловского областного суда.

«Постановлением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Фурсику продлен срок содержания под домашним арестом на шесть месяцев, то есть по 9 октября 2025 года»,

– говорится в сообщении.


По версии следствия, он несколько раз получал взятки на общую сумму 176 153 рубля за доставку на центральный склад предприятия запчастей для автобусов – поставлялись по договорам закупки, но не все соответствовали оговоренным условиям, имели соответствующие сертификаты соответствия, паспорта завода-изготовителя и маркировку. Некоторые же поступали с с нарушением сроков поставки, установленных договорами.

Следствие полагает, что за взятки Дмитрий Фурсик соглашался не сообщать начальнику производственно-технического отдела предприятия о выявленных нарушениях.

Известно, что его дело уже поступило в суд и находится в производстве судьи Александра Сахарных. Первое судебное заседание должно состояться 30 апреля.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:19 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику на шесть месяцев продлили домашний арест
10:02 В смертельном ДТП встретились два «Хендая» на Сыромолотова в Екатеринбурге
21:48 Губернатора Свердловской области просят предотвратить снос конструктивистского здания ДОСААФ
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20:48 «ЭнергосбыТ Плюс» заплатит более 6,7 млн рублей за сгоревший в Арамили дом
20:25 В Екатеринбурге ищут дом для «боевой» крольчихи
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19:10 Свердловскую дирекцию РЖД оштрафовали за нарушение прав инвалидов
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17:53 В Свердловском областном суде вынесли ещё один приговор по статье о госизмене
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16:04 Екатеринбуржца наказали десятью годами колонии за работку «бегунком»
15:24 Артиллерийский снаряд нашли екатеринбургские подростки на Вторчермете
15:13 Сразу шесть юных артистов из Свердловской области отметил преподаватель ГИТИС
15:02 Около трёх тысяч тонн пряностей экспортировали с Урала с начала года
14:38 В столице Урала возобновились пикеты против мусорного полигона на юге Свердловской области
13:00 В Екатеринбурге перенесшая трансплантацию костного мозга девочка захотела стать врачом
12:36 СМИ сообщают о поножовщине возле «Высоцкого» в Екатеринбурге
11:59 Юные художники запечатлели верхнепышминские трамваи на холстах
10:42 В Екатеринбурге из автомагазина вынесли кота-продавца
10:30 Первоуральца, которому подкинули голову свиньи, осудили на восемь лет
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