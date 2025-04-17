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Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику на шесть месяцев продлили домашний арест
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывшему ведущему инженеру материально-технического снабжения екатеринбургского «Гортранса» Дмитрию Фурсику ещё раз продлили меру пресечения.
Об этом сообщается в телеграм-канале Свердловского областного суда.
По версии следствия, он несколько раз получал взятки на общую сумму 176 153 рубля за доставку на центральный склад предприятия запчастей для автобусов – поставлялись по договорам закупки, но не все соответствовали оговоренным условиям, имели соответствующие сертификаты соответствия, паспорта завода-изготовителя и маркировку. Некоторые же поступали с с нарушением сроков поставки, установленных договорами.
Следствие полагает, что за взятки Дмитрий Фурсик соглашался не сообщать начальнику производственно-технического отдела предприятия о выявленных нарушениях.
Известно, что его дело уже поступило в суд и находится в производстве судьи Александра Сахарных. Первое судебное заседание должно состояться 30 апреля.
Об этом сообщается в телеграм-канале Свердловского областного суда.
«Постановлением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Фурсику продлен срок содержания под домашним арестом на шесть месяцев, то есть по 9 октября 2025 года»,
– говорится в сообщении.
По версии следствия, он несколько раз получал взятки на общую сумму 176 153 рубля за доставку на центральный склад предприятия запчастей для автобусов – поставлялись по договорам закупки, но не все соответствовали оговоренным условиям, имели соответствующие сертификаты соответствия, паспорта завода-изготовителя и маркировку. Некоторые же поступали с с нарушением сроков поставки, установленных договорами.
Следствие полагает, что за взятки Дмитрий Фурсик соглашался не сообщать начальнику производственно-технического отдела предприятия о выявленных нарушениях.
Известно, что его дело уже поступило в суд и находится в производстве судьи Александра Сахарных. Первое судебное заседание должно состояться 30 апреля.
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