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Жители Первоуральска пожаловались на «чёрную-чёрную воду» из кранов
Фото: «Осторожно, новости» / t.me/ostorozhno_novosti
Жители Первоуральска жалуются на грязную воду из кранов. О проблеме они рассказали телеграм-изданию «Осторожно, новости».
Напомним, на грязную воду жители Первоуральска жаловались ещё осенью 2023 года. Тогда экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под стражей из-за обвинения в получении взятки в особо крупном размере, советовал людям перечитать Маугли. Позже СК было возбуждено уголовное дело о халатности.
А в конце года ситуация усугубилась аварией на Нижнесергинском водопроводе, из-за которой город остался без водоснабжения, что также повлекло возбуждение уголовного дела.
«Жители города рассказали, что каждое лето из кранов квартир бежит "чёрная-чёрная вода". В прошлом году в Первоуральске построили водоочистительную станцию – но "видимо, она не работает": 17 июня из кранов снова стала идти вода, которая не подходит даже для умывания»,
– пишет ресурс.
Напомним, на грязную воду жители Первоуральска жаловались ещё осенью 2023 года. Тогда экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под стражей из-за обвинения в получении взятки в особо крупном размере, советовал людям перечитать Маугли. Позже СК было возбуждено уголовное дело о халатности.
А в конце года ситуация усугубилась аварией на Нижнесергинском водопроводе, из-за которой город остался без водоснабжения, что также повлекло возбуждение уголовного дела.
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