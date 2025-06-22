Жители Первоуральска пожаловались на «чёрную-чёрную воду» из кранов

«Жители города рассказали, что каждое лето из кранов квартир бежит "чёрная-чёрная вода". В прошлом году в Первоуральске построили водоочистительную станцию – но "видимо, она не работает": 17 июня из кранов снова стала идти вода, которая не подходит даже для умывания»,