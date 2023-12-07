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После аварии на Нижнесергинском водоводе возбудили дело о халатности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По материалам прокуратуры в Первоуральске возбудили уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после аварии на Нижнесергинском водоводе, из-за которой первоуральцы несколько дней оставались без холодного и горячего водоснабжения.
По данным ведомства, из-за аварии без водоснабжения оставались 129 многоквартирных домов, в которых живет более 9,5 тысяч человек. Также без воды были 11 социально-значимых объекта.
Также сотрудники прокуратуры обратили внимание на то, что несмотря на регулярные нарушения в организации питьевого водоснабжения в Первоуральске не сформировали достаточные силы и средства для устранений аварий и организации подвоза воды.
«Установлено, что администрацией городского округа Первоуральск и гарантирующим поставщиком ППМУП "Водоканал" не обеспечено надлежащее техническое обслуживание Нижне-Сергинского водовода, что привело к двум авариям на магистрали, срок устранения которых превысил 24 часа»,
– говорится в сообщении пресс-службы свердловской прокуратуры.
По данным ведомства, из-за аварии без водоснабжения оставались 129 многоквартирных домов, в которых живет более 9,5 тысяч человек. Также без воды были 11 социально-значимых объекта.
Также сотрудники прокуратуры обратили внимание на то, что несмотря на регулярные нарушения в организации питьевого водоснабжения в Первоуральске не сформировали достаточные силы и средства для устранений аварий и организации подвоза воды.
«В условиях ненадлежащей координации работы аварийно-восстановительных бригад на установление места и причин аварии на водоводе потребовалось пять дней»,
– подчеркнули в пресс-службе.
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