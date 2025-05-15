Экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову продлили срок содержания под стражей

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову до июля продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов Свердловской области.«Постановлением Ленинского районного суда города Екатеринбурга Смирнову Н.Б. продлен срок содержания под стражей до 17.07.2025 г. Срок содержания под стражей продлен еще на 2 месяца, всего до 5 месяцев 25 суток. Судебный акт в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.Напомним, бывший министр энергетики и ЖКХ обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд отправил его под арест в январе.