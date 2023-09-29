В Первоуральске после жалоб на грязную воду возбудили уголовное дело

– отметили в прокуратуре.

«При этом модернизированная насосно-фильтровальная станция не обеспечивает нормативную очистку воды из Верхне-Шайтанского водохранилища. На указанном объекте в полном объеме не выполнены необходимые мероприятия по обеспечению глубокой фильтрации воды из поверхностного водозабора»,