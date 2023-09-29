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В Первоуральске после жалоб на грязную воду возбудили уголовное дело

14.24 Вторник, 3 октября 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Первоуральске после жалоб местных жителей на грязную воду из-под кранов возбудили уголовное дело о халатности.

Как заявили в пресс-службе свердловской прокуратуры, должностные лица администрации Первоуральска и местного «Водоканала» не обеспечили надлежащее водоснабжение местных жителей. Ежедневный мониторинг качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети показал несоответствие воды по органолептическим показателям.

«При этом модернизированная насосно-фильтровальная станция не обеспечивает нормативную очистку воды из Верхне-Шайтанского водохранилища. На указанном объекте в полном объеме не выполнены необходимые мероприятия по обеспечению глубокой фильтрации воды из поверхностного водозабора»,

– отметили в прокуратуре.


После проверки прокуратура объявила главе Первоуральска предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства, а в отношении директора «Водоканала» возбудила дело об административном правонарушении по статье 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде) – директору уже назначен штраф. В орган местного самоуправления и гарантирующему поставщику прокуратура внесла представления с требованием обеспечить надлежащее водоснабжение жителей города и провести перерасчет платы за оказание некачественных коммунальных услуг.

По требованию прокуратуры жителям Первоуральска произвели перерасчет платы за водоснабжение на 5,2 миллиона рублей.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. В результате возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Напомним, что жители Первоуральска с лета жалуются на грязную воду, которая течет у них в квартирах из-под крана. Проведенная проверка забраковала воду в домах города – норма мутности превышена в семь раз.

Отметим, что министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жалующимся жителям Первоуральска перечитать «Маугли», а также стал утверждать, что горожане платят за воду слишком мало.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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