Министр ЖКХ посоветовал жителям Первоуральска, жалующимся на грязную воду, перечитать «Маугли»





– написал Смирнов. «Советую перечитать книгу "Маугли". Там во время несчастья – засухи – даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске – пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето – это природное явление»,





– заявляет министр ЖКХ. «Стоимость воды в Первоуральске около 3 копеек за литр. А сколько стоит питьевая вода в магазине? Сравните цену – вот это основная проблема. Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска, которые жалуются на грязную воду из-под крана, перечитать «Маугли».Напомним, что жители Первоуральска еще с лета жалуются на грязную воду, которая течет у них в квартирах из-под крана. Недавно проведенная проверка забраковала воду в домах города – норма мутности превышена в семь раз.Один из местных жителей на странице Николая Смирнова во «ВКонтакте» пригласил его в Первоуральск «попить водички, которая бежит из кранов». А министр в ответ предложил ему перечитать книгу «Маугли».Жители Первоуральска на это ответили, что живут не в джунглях, а в цивилизованной стране, но вынуждены использовать грязную воду, за которую при этом платят, как за питьевую. Тогда министр стал утверждать, что первоуральцы платят за нее слишком мало.