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Министр ЖКХ посоветовал жителям Первоуральска, жалующимся на грязную воду, перечитать «Маугли»
Фото: Николай Смирнов / vk.com
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска, которые жалуются на грязную воду из-под крана, перечитать «Маугли».
Напомним, что жители Первоуральска еще с лета жалуются на грязную воду, которая течет у них в квартирах из-под крана. Недавно проведенная проверка забраковала воду в домах города – норма мутности превышена в семь раз.
Один из местных жителей на странице Николая Смирнова во «ВКонтакте» пригласил его в Первоуральск «попить водички, которая бежит из кранов». А министр в ответ предложил ему перечитать книгу «Маугли».
Жители Первоуральска на это ответили, что живут не в джунглях, а в цивилизованной стране, но вынуждены использовать грязную воду, за которую при этом платят, как за питьевую. Тогда министр стал утверждать, что первоуральцы платят за нее слишком мало.
Напомним, что жители Первоуральска еще с лета жалуются на грязную воду, которая течет у них в квартирах из-под крана. Недавно проведенная проверка забраковала воду в домах города – норма мутности превышена в семь раз.
Один из местных жителей на странице Николая Смирнова во «ВКонтакте» пригласил его в Первоуральск «попить водички, которая бежит из кранов». А министр в ответ предложил ему перечитать книгу «Маугли».
«Советую перечитать книгу "Маугли". Там во время несчастья – засухи – даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске – пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето – это природное явление»,
– написал Смирнов.
Жители Первоуральска на это ответили, что живут не в джунглях, а в цивилизованной стране, но вынуждены использовать грязную воду, за которую при этом платят, как за питьевую. Тогда министр стал утверждать, что первоуральцы платят за нее слишком мало.
«Стоимость воды в Первоуральске около 3 копеек за литр. А сколько стоит питьевая вода в магазине? Сравните цену – вот это основная проблема. Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит»,
– заявляет министр ЖКХ.
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