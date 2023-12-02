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Первоуральцы третий день остаются без водоснабжения
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Первоуральцы третий день остаются без водоснабжения. По их словам, горячей воды нет совсем, а холодная есть только на первых этажах, но ее недостаточно даже для того, чтобы помыть руки.
Об этом сообщает «Екатское чтиво», ссылаясь на одну из местных жителей. Со слов девушки, из-за этого в городе закрыли детские сады и школы.
Ранее стало известно, что причиной перебоев с водоснабжением стала авария на Нижнесергинском водопроводе.
Накануне вечером глава Первоуральска Игорь Кабец заявил, что все работы были завершены еще 2 декабря, и объяснил, что вода появится не сразу, так как нужно время для заполнения магистрального трубопровода и настройки гидравлического режима на город.
В связи с этим график подвоза воды продлили до 4 декабря.
Об этом сообщает «Екатское чтиво», ссылаясь на одну из местных жителей. Со слов девушки, из-за этого в городе закрыли детские сады и школы.
Ранее стало известно, что причиной перебоев с водоснабжением стала авария на Нижнесергинском водопроводе.
Накануне вечером глава Первоуральска Игорь Кабец заявил, что все работы были завершены еще 2 декабря, и объяснил, что вода появится не сразу, так как нужно время для заполнения магистрального трубопровода и настройки гидравлического режима на город.
В связи с этим график подвоза воды продлили до 4 декабря.
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