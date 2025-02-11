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Главе СК доложат о конфликте вокруг Берёзовой рощи в Екатеринбурге
Кадры из видео: читатель Вечерних ведомостей
Председатель СК Александр Бастрыкин пообещал на контроль ситуацию, которая возникла вокруг Берёзовой рощи в Екатеринбурге. О происходящем сейчас и о том, чем всё закончатся, главе ведомства будут обязаны доложить.
Напомним, утром 11 февраля началась вырубка Берёзовой рощи в Академическом районе, которую горожане отстаивали несколько лет. Это привело к столкновениям между жильцами ближайших домов и рабочими, приехавших туда ради вырубки. В итоге рубку остановила полиция.
На следующей день, 12 февраля, состоялся суд по делу о вырубке, который решил отложить разбирательство до 6 марта. Также мэр города сначала высказался по поводу возникшей ситуации, после чего пообещал защитникам Берёзовой рощи встретиться с ними. Позже администрация города опубликовала рендеры парка, который обещают разбить на месте рощи.
«Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
Напомним, утром 11 февраля началась вырубка Берёзовой рощи в Академическом районе, которую горожане отстаивали несколько лет. Это привело к столкновениям между жильцами ближайших домов и рабочими, приехавших туда ради вырубки. В итоге рубку остановила полиция.
На следующей день, 12 февраля, состоялся суд по делу о вырубке, который решил отложить разбирательство до 6 марта. Также мэр города сначала высказался по поводу возникшей ситуации, после чего пообещал защитникам Берёзовой рощи встретиться с ними. Позже администрация города опубликовала рендеры парка, который обещают разбить на месте рощи.
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