Главе СК доложат о конфликте вокруг Берёзовой рощи в Екатеринбурге

– говорится в сообщении информационного центра СК.

«Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении»,