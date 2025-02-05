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В Екатеринбурге начали рубить Берёзовую рощу
Кадры из видео: читатель Вечерних ведомостей
Читатели Вечерних ведомостей сообщают, что сегодня утром началась вырубка Берёзовой рощи, которую местные жители отстаивали несколько лет.
По их словам, у рабочих стали просить документы, подтверждающие законность вырубки, но это лишь привело к конфликту.
Какую организацию представляют «дровосеки», неизвестно. Пока подробностей о том, кто решил во вторник утром вырубить берёзы, нет.
Завтра должен состояться очередной суд по поводу вырубки рощи, местные жители несколько лет пытаются спасти деревья от возможной застройки. При этом в прошлом году мэрия озвучивала, что площадь вырубки должна уменьшиться (от начального проекта).
К моменту публикации, вырубка в Берёзовой рощи была остановлена. Её остановила полиция, сообщает очевидец, присылавший нам видео из рощи.
По их словам, у рабочих стали просить документы, подтверждающие законность вырубки, но это лишь привело к конфликту.
Какую организацию представляют «дровосеки», неизвестно. Пока подробностей о том, кто решил во вторник утром вырубить берёзы, нет.
Завтра должен состояться очередной суд по поводу вырубки рощи, местные жители несколько лет пытаются спасти деревья от возможной застройки. При этом в прошлом году мэрия озвучивала, что площадь вырубки должна уменьшиться (от начального проекта).
К моменту публикации, вырубка в Берёзовой рощи была остановлена. Её остановила полиция, сообщает очевидец, присылавший нам видео из рощи.
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