Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о драке в берёзовой роще в Екатеринбурге
Фото: Штаб Берёзовая роща
Возведение забора вокруг берёзовой рощи в Екатеринбурге привело к драке. О возникнем конфликте сообщает ЕАН.
Издание, ссылаясь на председателя совета ТОС «Академический» Дмитрия Каракозова, сообщает о столкновении из-за того, что строители, которые сегодня утром рубили деревья (пока что их оставили в покое), начали ставить забор.
Мы также писали о стычках между местными жителями и рабочими, некоторые из которых были в масках.
Напомним, что утреннюю вырубку деревьев в роще остановили сотрудники полиции. Однако это лишь временная мера.
Издание, ссылаясь на председателя совета ТОС «Академический» Дмитрия Каракозова, сообщает о столкновении из-за того, что строители, которые сегодня утром рубили деревья (пока что их оставили в покое), начали ставить забор.
Мы также писали о стычках между местными жителями и рабочими, некоторые из которых были в масках.
Напомним, что утреннюю вырубку деревьев в роще остановили сотрудники полиции. Однако это лишь временная мера.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге начали рубить Берёзовую рощу
11 февраля 2025
11 февраля 2025
Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
04 февраля 2025
04 февраля 2025
В Екатеринбурге активистам разрешили высадить деревья
02 февраля 2025
02 февраля 2025