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В УрФУ признали, что студенты столкнулись с техническими проблемами на онлайн-экзаменах
В вузе утверждают, что «ведут работу над замещением нынешней системы прокторинга»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В УрФУ признали, что при сдаче онлайн-экзаменов во время зимней сессии у некоторых студентов возникли «технические проблемы».
Напомним, ранее студенты пожаловались на проблемы в работе браузера Safe Exam Browser (SEB). У кого-то не подключалась камера, у кого-то браузер не запускался в принципе. Как минимум пять человек после этого были отправлены на пересдачу, рассказали студенты.
В вузе сообщили, что проблемы зафиксировали «на стороне пользователей». «В ходе промежуточной аттестации мы зафиксировали технические проблемы на стороне пользователей во время независимого тестового контроля (НТК)», – ответили нам в пресс-службе УрФУ, правда, вопрос о пересдаче для таких студентов в вузе проигнорировали.
Позже в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» студент (который не смог сдать экзамен из-за того, что браузер «не видел» камеру) сказал, что для них «открыли запись на очную пересдачу в аудитории без хвостовки».
Напомним, браузер Safe Exam Browser (SEB) блокирует все системы компьютера и не позволяет сдающему экзамен пользоваться различными ухищрениями и подсказками — сторонними веб-сайтами, приложениями и плагинами. По словам студентов, их обязали использовать этот ресурс после резонансной истории с массовым завалом онлайн-экзаменов, которая произошла прошлым летом (мы подробно писали об этом здесь – «Как массовый незачет вскрыл недоработки цифровой реформы вузов и кого теперь оставят без стипендии»).
При этом общедоступный браузер SEB, по данным из открытых источников, был разработан в Высшей технической школе Цюриха. На наш вопрос об отечественных аналогах в федеральном университете без подробностей ответили так: «Университет ведет работу над замещением нынешней системы прокторинга российскими аналогами».
Прошлым летом почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга – системы контроля и наблюдения за тем, как сдают экзамены онлайн. Тогда студентов обвинили в массовом нарушении требований сдачи – в «перемещении по другим вкладкам в браузере», использовании наушников и смартфонов и т.п.
По данным пресс-службы УрФУ, с 23 декабря по 10 января зачёты и экзамены в форме независимого тестового контроля сдали около 18 000 студентов, «из них чуть более 1% не справились».
Напомним, ранее студенты пожаловались на проблемы в работе браузера Safe Exam Browser (SEB). У кого-то не подключалась камера, у кого-то браузер не запускался в принципе. Как минимум пять человек после этого были отправлены на пересдачу, рассказали студенты.
В вузе сообщили, что проблемы зафиксировали «на стороне пользователей». «В ходе промежуточной аттестации мы зафиксировали технические проблемы на стороне пользователей во время независимого тестового контроля (НТК)», – ответили нам в пресс-службе УрФУ, правда, вопрос о пересдаче для таких студентов в вузе проигнорировали.
Позже в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» студент (который не смог сдать экзамен из-за того, что браузер «не видел» камеру) сказал, что для них «открыли запись на очную пересдачу в аудитории без хвостовки».
Напомним, браузер Safe Exam Browser (SEB) блокирует все системы компьютера и не позволяет сдающему экзамен пользоваться различными ухищрениями и подсказками — сторонними веб-сайтами, приложениями и плагинами. По словам студентов, их обязали использовать этот ресурс после резонансной истории с массовым завалом онлайн-экзаменов, которая произошла прошлым летом (мы подробно писали об этом здесь – «Как массовый незачет вскрыл недоработки цифровой реформы вузов и кого теперь оставят без стипендии»).
При этом общедоступный браузер SEB, по данным из открытых источников, был разработан в Высшей технической школе Цюриха. На наш вопрос об отечественных аналогах в федеральном университете без подробностей ответили так: «Университет ведет работу над замещением нынешней системы прокторинга российскими аналогами».
Прошлым летом почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга – системы контроля и наблюдения за тем, как сдают экзамены онлайн. Тогда студентов обвинили в массовом нарушении требований сдачи – в «перемещении по другим вкладкам в браузере», использовании наушников и смартфонов и т.п.
По данным пресс-службы УрФУ, с 23 декабря по 10 января зачёты и экзамены в форме независимого тестового контроля сдали около 18 000 студентов, «из них чуть более 1% не справились».
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