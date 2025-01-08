Возрастное ограничение 18+
Студентов УрФУ отправляют на пересдачу из-за сбоев в работе браузера швейцарской разработки
Скриншот предоставлен студентом УрФУ
После резонансной истории с массовым завалом онлайн-экзаменов, которая произошла прошлым летом, студентов УрФУ, по их словам, обязали использовать специальный браузер — Safe Exam Browser (SEB). При этом ресурс, как утверждают студенты, работает со сбоями.
Как минимум пять человек отправили на пересдачу из-за некорректной работы браузера, рассказал @ve4ved один из не сдавших экзамен.
«У некоторых, в том числе у меня, не подключалась камера (перед экзаменом нужно сделать фото с студенческим билетом). У других браузер в принципе не запускался. В нашей группе на 25 человек у 5 браузер работал некорректно», — говорит студент вуза.
Общедоступный браузер SEB, по данным из открытых источников, был разработан в Высшей технической школе Цюриха. Он блокирует все системы компьютера и не позволяет сдающему экзамен пользоваться веб-сайтами, приложениями и плагинами.
Напомним, прошлым летом почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга — системы контроля и наблюдения за тем, как сдают экзамены онлайн. Тогда студентов обвинили в массовом нарушении требований сдачи — в «перемещении по другим вкладкам в браузере», использовании наушников и смартфонов. Также среди нарушений называли «помощь третьих лиц», уход без предупреждения, «слишком короткое время, затраченное на сдачу экзамена», «отведение взгляда от экрана» и «неумение подготовить рабочее место». А некоторые получили неуд за то, что «сдавали экзамен без футболок», утверждают студенты.
Тогда же они пожаловались на «хамство сотрудников ЦНОРО» (центр независимой оценки результатов обучения), после чего с сотрудниками вуза провели «дисциплинарную беседу о недопустимости некорректного общения».
Сейчас, по словам студентов, сотрудники центра вместо того, чтобы помочь разобраться с технической проблемой, «ласково приглашают на пересдачу». «То есть кривой браузер без нормальной поддержки выкатили они, но в том, что он не работает, все равно виноваты студенты. Инструкция к браузеру не проясняет, что делать, если происходят ошибки или проблемы с камерой», — говорит студент.
Мы направили запрос в вуз с просьбой прокомментировать ситуацию.
Как минимум пять человек отправили на пересдачу из-за некорректной работы браузера, рассказал @ve4ved один из не сдавших экзамен.
«У некоторых, в том числе у меня, не подключалась камера (перед экзаменом нужно сделать фото с студенческим билетом). У других браузер в принципе не запускался. В нашей группе на 25 человек у 5 браузер работал некорректно», — говорит студент вуза.
Общедоступный браузер SEB, по данным из открытых источников, был разработан в Высшей технической школе Цюриха. Он блокирует все системы компьютера и не позволяет сдающему экзамен пользоваться веб-сайтами, приложениями и плагинами.
Напомним, прошлым летом почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга — системы контроля и наблюдения за тем, как сдают экзамены онлайн. Тогда студентов обвинили в массовом нарушении требований сдачи — в «перемещении по другим вкладкам в браузере», использовании наушников и смартфонов. Также среди нарушений называли «помощь третьих лиц», уход без предупреждения, «слишком короткое время, затраченное на сдачу экзамена», «отведение взгляда от экрана» и «неумение подготовить рабочее место». А некоторые получили неуд за то, что «сдавали экзамен без футболок», утверждают студенты.
Тогда же они пожаловались на «хамство сотрудников ЦНОРО» (центр независимой оценки результатов обучения), после чего с сотрудниками вуза провели «дисциплинарную беседу о недопустимости некорректного общения».
Сейчас, по словам студентов, сотрудники центра вместо того, чтобы помочь разобраться с технической проблемой, «ласково приглашают на пересдачу». «То есть кривой браузер без нормальной поддержки выкатили они, но в том, что он не работает, все равно виноваты студенты. Инструкция к браузеру не проясняет, что делать, если происходят ошибки или проблемы с камерой», — говорит студент.
Мы направили запрос в вуз с просьбой прокомментировать ситуацию.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Музей истории Екатеринбурга подвёл итоги уходящего года
31 декабря 2024
31 декабря 2024