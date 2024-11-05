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Власти Екатеринбурга утвердили новую площадку КРТ в Верх-Исетском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти определились с новой площадкой комплексного развития территорий (КРТ). Под снос пойдут дома в районе Начдива Васильева – Репина – Ленинградской.
Также вместо старых домов горожанам обещают построить в этом месте детский сад, школу. Кроме этого, в планах возведении объектов здравоохранения, культурно-досуговых и спортивных комплексов И ТРЦ.
«Площадь территории жилой застройки составит 13 316 квадратных метров, максимальный показатель плотности застройки – 60 000 квадратных метров на гектар»,
– сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.
Также вместо старых домов горожанам обещают построить в этом месте детский сад, школу. Кроме этого, в планах возведении объектов здравоохранения, культурно-досуговых и спортивных комплексов И ТРЦ.
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