Власти Екатеринбурга утвердили новую площадку КРТ в Верх-Исетском районе





– сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии. «Площадь территории жилой застройки составит 13 316 квадратных метров, максимальный показатель плотности застройки – 60 000 квадратных метров на гектар»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбургские власти определились с новой площадкой комплексного развития территорий (КРТ). Под снос пойдут дома в районе Начдива Васильева – Репина – Ленинградской.Также вместо старых домов горожанам обещают построить в этом месте детский сад, школу. Кроме этого, в планах возведении объектов здравоохранения, культурно-досуговых и спортивных комплексов И ТРЦ.