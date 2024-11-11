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В дочернем предприятии «Газпрома», судящемся с «Уральской пчёлкой», прокомментировали обращение к Куйвашеву хозяйки пасеки
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В дочернем предприятии «Газпрома – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» – прокомментировали обращение хозяйки экокомплекса «Уральская пчёлка» к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, пасеку которой требует снести компания.
Отвечая на запрос Вечерних ведомостей в пресс-службе газовой компании, заявили, что они сейчас ждут решение суда.
Там также снова указали на требуемое расстояние между постройками и магистральным газопроводом не менее 250 метров и подкрепили свою позицию опасностью производственных факторов, которые несёт любой газопровод.
О позиции «Уральской пчёлки» мы подробно писали здесь. Ранее хозяева пасеки говорили, что «Газпром трансгаз Екатеринбург» отказалось идти на мировое соглашение.
Отвечая на запрос Вечерних ведомостей в пресс-службе газовой компании, заявили, что они сейчас ждут решение суда.
Там также снова указали на требуемое расстояние между постройками и магистральным газопроводом не менее 250 метров и подкрепили свою позицию опасностью производственных факторов, которые несёт любой газопровод.
«Исходя из совокупности опасных производственных факторов (разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлётом осколков металла и грунта; возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара; взрыв газовоздушной смеси; обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; пониженная концентрация кислорода; дым; токсичность продукции) установлены минимальные расстояния в пределах которых запрещено возведение объектов»,
– говорится в ответе в компании.
О позиции «Уральской пчёлки» мы подробно писали здесь. Ранее хозяева пасеки говорили, что «Газпром трансгаз Екатеринбург» отказалось идти на мировое соглашение.
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