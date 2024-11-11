В дочернем предприятии «Газпрома», судящемся с «Уральской пчёлкой», прокомментировали обращение к Куйвашеву хозяйки пасеки

– говорится в ответе в компании.

«Исходя из совокупности опасных производственных факторов (разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлётом осколков металла и грунта; возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара; взрыв газовоздушной смеси; обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; пониженная концентрация кислорода; дым; токсичность продукции) установлены минимальные расстояния в пределах которых запрещено возведение объектов»,