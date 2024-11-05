«Уральская пчёлка» обратилась к свердловскому губернатору с просьбой о помощи

– пишет Каркачёва в обращении (есть в распоряжении редакции).

«По мнению ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" наши мобильные ульи и омшаники, не являющиеся капитальными строениями и в силу закона не попадающие в перечень объектов риска, находятся в зоне минимальных расстояний от газопровода "Свердловск – Сысерть" и должны быть снесены»,