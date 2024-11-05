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«Уральская пчёлка» обратилась к свердловскому губернатору с просьбой о помощи
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Хозяйка экокомплекса «Уральская пчёлка» обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и его заместителю Дмитрию Ионину с просьбой о помощи в разрешении конфликта с дочерним предприятием «Газпрома», по мнению которого, пасека представляет опасность для магистрального газопровода, который пролегает неподалёку от эко-комплекса.
На пасеке считают, что никаких оснований для сноса экокомлекса нет. О том, что все опасения «дочки» крупнейшего газового предприятия по поводу близости газопровода с пасекой напрасны, также свидетельствует экспертиза (также есть в распоряжении редакции), которую планируют представить на завтрашнем заседании арбитражного суда.
Ранее «Газпром трансгаз Екатеринбург» ссылался на строительные нормы для фермеров-животноводов, согласно которым фермерские хозяйства не должны располагаться ближе, чем на 250 метров от газопровода.
Однако «Уральская пчёлка», как указано в ходатайстве о вызове эксперта в судебное заседание (есть в распоряжении редакции), является пчеловодческой пасекой и к сельскохозяйственным фермам никакого отношения не имеет. Это подкрепляется федеральным законом № 490-ФЗ от 30 декабря 2020 года «О пчеловодстве в РФ», который не содержит в себе понятие «сельскохозяйственная ферма». Вместо него применяется понятие «пчеловодческая инфраструктура», означающее совокупность объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений, в том числе ульев, земельных участков, оборудования, пасек, используемых в целях осуществления пчеловодства.
Получить оперативный комментарий от ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» нам не удалось. Мы отправили запрос в пресс-службу компании.
Напомним, «Уральская пасека» – один из туристических объектов, получивших в прошлом году грант «Агротуризм» от Ростуризма, а парой лет ранее пасека была удостоена признания администрацией Сысертского городского округа социально-значимым проектом. Подобном об уникальном месте Свердловской области мы рассказывали здесь.
«По мнению ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" наши мобильные ульи и омшаники, не являющиеся капитальными строениями и в силу закона не попадающие в перечень объектов риска, находятся в зоне минимальных расстояний от газопровода "Свердловск – Сысерть" и должны быть снесены»,
– пишет Каркачёва в обращении (есть в распоряжении редакции).
На пасеке считают, что никаких оснований для сноса экокомлекса нет. О том, что все опасения «дочки» крупнейшего газового предприятия по поводу близости газопровода с пасекой напрасны, также свидетельствует экспертиза (также есть в распоряжении редакции), которую планируют представить на завтрашнем заседании арбитражного суда.
«Все исследуемые объекты расположены за пределами охранной зоны газопровода (25 метров), установленной "Правилами охраны магистральных газопроводов", утверждённой постановлением правительства РФ 8 сентября 2017 года №1083, поэтому их местоположение и эксплуатация не создает угрозу безопасной эксплуатации исследуемого газопровода»,
– указано в экспертизе.
Ранее «Газпром трансгаз Екатеринбург» ссылался на строительные нормы для фермеров-животноводов, согласно которым фермерские хозяйства не должны располагаться ближе, чем на 250 метров от газопровода.
Однако «Уральская пчёлка», как указано в ходатайстве о вызове эксперта в судебное заседание (есть в распоряжении редакции), является пчеловодческой пасекой и к сельскохозяйственным фермам никакого отношения не имеет. Это подкрепляется федеральным законом № 490-ФЗ от 30 декабря 2020 года «О пчеловодстве в РФ», который не содержит в себе понятие «сельскохозяйственная ферма». Вместо него применяется понятие «пчеловодческая инфраструктура», означающее совокупность объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений, в том числе ульев, земельных участков, оборудования, пасек, используемых в целях осуществления пчеловодства.
Получить оперативный комментарий от ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» нам не удалось. Мы отправили запрос в пресс-службу компании.
Напомним, «Уральская пасека» – один из туристических объектов, получивших в прошлом году грант «Агротуризм» от Ростуризма, а парой лет ранее пасека была удостоена признания администрацией Сысертского городского округа социально-значимым проектом. Подобном об уникальном месте Свердловской области мы рассказывали здесь.
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