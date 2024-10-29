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Заречным кошкам срочно требуется новоселье
Стоп-кадр видео из соцсетей
Добавочную порцию горя вот-вот хлебнут полной ложкой почти два десятка кошек, которых приютила одинокая женщина, проживающая в микрорайоне Заречный города Екатеринбурга. В избе, на которую надвигаются стройки, уже отключили свет.
Вечерние Ведомости уже несколько раз писали об этой проблеме. Из-за строительного бума, доползшего и до Заречного, многие жители стали переезжать кто-куда. Многим из них кажется, что с питомцами им будет слишком тесно на новом месте, и они… попросту оставляют своих мурок и барсиков беспризорно слоняться по стремительно пустеющим дворам. К счастью для животных, нашлась сердобольная женщина, готовая делиться с ними последним и забирает с улиц. К несчастью, у неё самой нет приватизированного жилья, а скоро она лишится и избушки, которая стала для неё временным пристанищем.
Женщине уже назвали дату, когда она должна освободить занимаемую площадь — 6 декабря. Но уже сейчас она вынуждена жить при свечах. Недавно в доме вырубили свет.
Как считает сама кошкоспасительница, электричество от избы отключили в качестве напоминания ей о том, что пора съезжать. Ну, или попросту создают невыносимые условия, чтобы она освободила приговорённый к сносу дом заранее, не дожидаясь намеченного срока.
Одинокой женщине и самой некуда податься. Но больше, чем за себя, она боится, что бездомными опять станут два десятка кошек, которые успели вкусить «прелести» бродячего образа жизни. Но, увы, с момента последней публикации об этой ситуации (то есть, почти за месяц) в людной уральской столице не нашлось человека, готового приютить у себя хотя бы одну из обречённых кошек. Найдётся ли такой за оставшийся месяц? Если да, то обратиться он может по телефону +7 952 730-15-02. Финансово помочь кормить и лечить животных стихийного зооприюта можно по одному из двух номеров: +7 982 744 15 11 или +7 912 254 84 36. Предложения вариантов «эвакуации» Аллы и её кошек в новое жильё всё ещё актуальны.
Вечерние Ведомости уже несколько раз писали об этой проблеме. Из-за строительного бума, доползшего и до Заречного, многие жители стали переезжать кто-куда. Многим из них кажется, что с питомцами им будет слишком тесно на новом месте, и они… попросту оставляют своих мурок и барсиков беспризорно слоняться по стремительно пустеющим дворам. К счастью для животных, нашлась сердобольная женщина, готовая делиться с ними последним и забирает с улиц. К несчастью, у неё самой нет приватизированного жилья, а скоро она лишится и избушки, которая стала для неё временным пристанищем.
Женщине уже назвали дату, когда она должна освободить занимаемую площадь — 6 декабря. Но уже сейчас она вынуждена жить при свечах. Недавно в доме вырубили свет.
Как считает сама кошкоспасительница, электричество от избы отключили в качестве напоминания ей о том, что пора съезжать. Ну, или попросту создают невыносимые условия, чтобы она освободила приговорённый к сносу дом заранее, не дожидаясь намеченного срока.
Одинокой женщине и самой некуда податься. Но больше, чем за себя, она боится, что бездомными опять станут два десятка кошек, которые успели вкусить «прелести» бродячего образа жизни. Но, увы, с момента последней публикации об этой ситуации (то есть, почти за месяц) в людной уральской столице не нашлось человека, готового приютить у себя хотя бы одну из обречённых кошек. Найдётся ли такой за оставшийся месяц? Если да, то обратиться он может по телефону +7 952 730-15-02. Финансово помочь кормить и лечить животных стихийного зооприюта можно по одному из двух номеров: +7 982 744 15 11 или +7 912 254 84 36. Предложения вариантов «эвакуации» Аллы и её кошек в новое жильё всё ещё актуальны.
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