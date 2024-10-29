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Заречным кошкам срочно требуется новоселье

20.35 Понедельник, 4 ноября 2024
Стоп-кадр видео из соцсетей
Добавочную порцию горя вот-вот хлебнут полной ложкой почти два десятка кошек, которых приютила одинокая женщина, проживающая в микрорайоне Заречный города Екатеринбурга. В избе, на которую надвигаются стройки, уже отключили свет.

Вечерние Ведомости уже несколько раз писали об этой проблеме. Из-за строительного бума, доползшего и до Заречного, многие жители стали переезжать кто-куда. Многим из них кажется, что с питомцами им будет слишком тесно на новом месте, и они… попросту оставляют своих мурок и барсиков беспризорно слоняться по стремительно пустеющим дворам. К счастью для животных, нашлась сердобольная женщина, готовая делиться с ними последним и забирает с улиц. К несчастью, у неё самой нет приватизированного жилья, а скоро она лишится и избушки, которая стала для неё временным пристанищем.

Женщине уже назвали дату, когда она должна освободить занимаемую площадь — 6 декабря. Но уже сейчас она вынуждена жить при свечах. Недавно в доме вырубили свет.

Как считает сама кошкоспасительница, электричество от избы отключили в качестве напоминания ей о том, что пора съезжать. Ну, или попросту создают невыносимые условия, чтобы она освободила приговорённый к сносу дом заранее, не дожидаясь намеченного срока.

Одинокой женщине и самой некуда податься. Но больше, чем за себя, она боится, что бездомными опять станут два десятка кошек, которые успели вкусить «прелести» бродячего образа жизни. Но, увы, с момента последней публикации об этой ситуации (то есть, почти за месяц) в людной уральской столице не нашлось человека, готового приютить у себя хотя бы одну из обречённых кошек. Найдётся ли такой за оставшийся месяц? Если да, то обратиться он может по телефону +7 952 730-15-02. Финансово помочь кормить и лечить животных стихийного зооприюта можно по одному из двух номеров: +7 982 744 15 11 или +7 912 254 84 36. Предложения вариантов «эвакуации» Аллы и её кошек в новое жильё всё ещё актуальны.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:18 Принимавшие участие в предвыборной викторине Опорный край многодетные мамы могут получить новые призы
15:25 Сильных осадков в Екатеринбурге в ближайшие три дня можно не ждать
15:07 Участниками Уральского молодежного форума художественной культуры стали более 1200 человек из 26 городов России
15:01 69% объектов культурного наследия Свердловской области подверглись общественному мониторингу
13:41 Музеи Екатеринбурга можно посетить бесплатно четвертого ноября
13:33 Непогода привела к отключению электроэнергии в пригородах Екатеринбурга
13:30 Метеорологи составили рейтинг городов Свердловской области по высоте снежного покрова
13:17 Екатеринбургские сотрудники МВД ищут жертв альфонса
13:10 В День народного единства в Екатеринбурге прошёл крестный ход
17:04 На дорогах Свердловской области зарегистрировано 61 ДТП за сутки из-за гололедицы
16:15 В Свердловской области продолжит бушевать ветер
15:31 Бастрыкин снова взял на контроль жалобы вокруг добычи базальта в свердловском посёлке
15:14 Глава СК дал указание возбудить уголовное дело по факту наезда на пешехода электросамоката
13:56 В Свердловской области за октябрь произошло 687 пожаров
13:31 В Екатеринбурге 20% компаний заводят офисных питомцев
13:13 В Екатеринбурге ДТП с арендованным авто привело к тяжёлым травмам: перелом позвоночника и кома
12:22 Свердловчанка вновь стала чемпионкой мира по боксу среди юниоров
11:45 В метро Екатеринбурга в ближайшие дни появятся QR-билеты
11:14 Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали четыре человека, в том числе полуторагодовалый малыш
17:34 Свердловская область намерена развивать туристическое сотрудничество с Таджикистаном
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