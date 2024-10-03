Меньше двух месяцев осталось до выселения «кошачьей» дамы из микрорайона Заречный

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Стал известен срок, который предоставили пожилой женщине из екатеринбургского микрорайона Заречный на то, чтобы найти новое жильё двум десяткам кошкам, да и самой не остаться без крыши над головой.До 6 декабря текущего года дали время женщине на поиск нового дома. После означенной даты избушку, в которой она проживала последнее время «на птичьих правах» могут снести в любой день. Сносу подлежат и рядом стоящие частные строения, большинство из которых уже опустело.Напомним, проблема не только в том, чтобы пристроить саму женщину. Кошек, которых выкинули убегающие от надвигающихся новостроек хозяева, она забирала с улиц микрорайона к себе, и со временем у неё собралась большая кошачья стая в двадцать голов. Если им в спешном порядке не найти другое место обитания, они рискуют в декабре вновь оказаться без крова, но на сей раз — в зимние холода.Если кто-то готов взять себе одну из кошек «заречного прайда», обращаться можно по телефону +7 952 730-15-02. Финансово помочь кормить и лечить животных стихийного зооприюта можно по одному из двух номеров: +7 982 744 15 11 или +7 912 254 84 36. Предложения вариантов «эвакуации» Аллы и её кошек в новое жильё тоже приветствуются.