Среди екатеринбуржцев ищут новых владельцев для Заречных кошек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Увы, судьба часто несправедливо распределяет богатство так, что достаются они «жирным котам», чахнущих над златом, и оставляет «на бобах» тех, кто готов поделиться последним с нуждающимися. Например, с нуждающимися кошками.Именно такая неимущая кошкина спасительница живет в екатеринбургском микрорайоне Заречный на улице Литейщиков. За всю жизнь неюная уже женщина ни о пенсии себе подсуетиться не озаботилась, ни надёжным, собственным, «прихватизированным» жильём не обзавелась. Обитает Алла в частной избушке «на птичьих правах» под ежесекундной угрозой выселения, на хлеб зарабатывает, как может. Но при этом доброе сердце не позволяет пройти мимо выброшенной на улицу кошки — зовёт её с собой и берётся за любую «халтуру», лишь бы прокормить скопившийся уже таким образом «прайд».А брошенных животных в Заречном всё больше. Виной тому непонятно по какой такой надобности идущий в городе строительный бум и бессовестные хозяева, которые, убегая от начавшихся новостроек, питомцев предпочитают с собой не забирать. Так и оказываются хвостатые бродяжки у Аллы, а передать их куда-то в более стабильные и сытные условия хоть и хочется, да не всегда получается.Сейчас под одной крышей с Аллой живут собака и пятнадцать кошек. Причём, пятнадцатая появилась совсем недавно — очередные переезжающие из Заречного в другие районы уральской столицы горожане «подарили» её сердобольной женщине. Подбросили, проще говоря.Новостройки надвигаются и на домик Аллы (который, напомним, не находится в её личной собственности). И всё острее становится вопрос с пристроем кошек. Да, и самой их спасительнице пора подыскивать новое пристанище, пока на штурм избушки не поехала строительная техника.Если кто-то готов взять себе одну из кошек «заречного прайда», обращаться можно по телефону +7 952 730-15-02. Финансово помочь кормить и лечить животных стихийного зооприюта можно по одному из двух номеров: +7 982 744 15 11 или +7 912 254 84 36. Предложения вариантов «эвакуации» Аллы и её кошек в новое жильё тоже приветствуются.