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Свердловский Роспотребнадзор опроверг вспышку кори в УрФУ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня в свердловском управлении Роспотребнадзора опровергли вспышку кори среди студентов института Институте радиоэлектроники и информационных технологий (РТФ) УрФУ, о которой сообщили учащиеся вуза СМИ.
Ранее случаях кори среди студентов Уральского федерального университета сообщало «Уралинформбюро».
Напомним, что в последнее время в разных районах Екатеринбурга фиксируются случаи заболевания корью, в областном Минздраве считают, что виной тому мигранты.
Читатели «Вечерних ведомостей» также сообщают, что в медучреждениях Екатеринбурга наблюдается дефицит вакцин от кори. При этом ранее в том же Минздраве заверяли, что вакцин достаточно.
«Экстренных уведомлений о случаях кори в органы Роспотребнадзора не поступало, при активном взаимодействии с руководством вуза информация также не подтвердилась. Ситуация с заболеваемостью корью в Свердловской области остаётся контролируемой»,
– заявили в ведомстве.
Ранее случаях кори среди студентов Уральского федерального университета сообщало «Уралинформбюро».
Напомним, что в последнее время в разных районах Екатеринбурга фиксируются случаи заболевания корью, в областном Минздраве считают, что виной тому мигранты.
Читатели «Вечерних ведомостей» также сообщают, что в медучреждениях Екатеринбурга наблюдается дефицит вакцин от кори. При этом ранее в том же Минздраве заверяли, что вакцин достаточно.
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