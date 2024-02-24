В Екатеринбурге выявлено 16 очагов кори

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге появляются новые очаги кори, а вакцин не хватает. Сейчас уже выявлено 16 очагов заболевания, рассказывает Е1 со ссылкой на свои источники.Читатели из Академического района поделились фотографией объявления, что в их доме соседи заболели корью.«В случае подъема температуры, появления сыпи до 17 марта 2024 года — вызывайте врача на дом и сообщите ему о случае инфекционного заболевания у вас в доме», — написано в объявлении.Врачи призывают взрослых, которые не были привиты от кори или получили только одну прививку, а также не переболели корью ранее, обратиться в поликлинику для вакцинации.Также источник из больницы поделился, что вакцин от кори не хватает. Врач сообщил, что Свердловская область имеет всего 19 тысяч доз.Напомним, что в декабре на ежегодной пресс-конференции Путин ответил, что дефицит прививок от кори связан с яйцами. «Потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и оно было нужного для производства медицинских препаратов качества», — рассказал Путин.