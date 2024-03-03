Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургских школьников обещали не пускать на занятия без прививки от кори
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Родители учеников лицея №173, где ранее вводили карантин по кори, стали получать уведомления о том, что их детей не будут пускать на занятия без прививки от кори.
Об этом сообщает 66.ru. По данным издания, в аптеках вакцин от кори нет, а вот в местных поликлиниках их, по заверению регионального министерства здравоохранения, достаточно – дефицита нет. О том, что ситуация по кори в регионе стабильная и что проблем с вакцинами нет, также заявлял замгубернатора Павел Креков.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно о 16 новых очагах кори в уральской столице.
Об этом сообщает 66.ru. По данным издания, в аптеках вакцин от кори нет, а вот в местных поликлиниках их, по заверению регионального министерства здравоохранения, достаточно – дефицита нет. О том, что ситуация по кори в регионе стабильная и что проблем с вакцинами нет, также заявлял замгубернатора Павел Креков.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно о 16 новых очагах кори в уральской столице.
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