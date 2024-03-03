Рост числа заболевших корью в Екатеринбурге связали с миграцией

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Главный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов заявил в эфире ОТВ, что в Екатеринбурге в последнее время зафиксировано 60 случаев заболевания корью. Порядка 40% случаев – «завозные».Это могут быть как туристы, вернувшиеся из Египта, так и мигранты из Азербайджана и стран Средней Азии, сказал Харитонов.Свой вклад в распространение инфекции вносят и антипрививочники – но их, по словам представителя Минздрава, не более 10%, большинство россиян привиты от кори. При этом чиновник Минздрава подчеркнул, что ситуацию с заболеванием корью в Екатеринбурге нельзя называть вспышкой или эпидемией – это, по его словам, лишь точечные случаи.С начала марта новости о заболевании корью стали приходить из разных районов Екатеринбурга – среди них не только привычная в этом плане Сортировка, но и, например, Академический.