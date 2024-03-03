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В УрФУ несколько студентов заболели корью
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Уральском федеральном университете зафиксированы случаи заболевания корью. По словам студентов, заболевшие учатся в Институте радиоэлектроники и информационных технологий (РТФ). Об этом сообщает «Уралинформбюро».
Также, другая собеседница, отметила, что в вузе проводится вакцинация тех, кто ранее не прививался.
Официального ответа от пресс-службы Уральского федерального университета нет.
Мы рассказывали, что в Екатеринбурге появляются новые очаги кори, а вакцин не хватает.
«Заболели несколько человек у радистов. Нам сначала старшие об этом рассказали, а потом было официально объявлено»,
– рассказала одна из собеседниц изданию.
Также, другая собеседница, отметила, что в вузе проводится вакцинация тех, кто ранее не прививался.
Официального ответа от пресс-службы Уральского федерального университета нет.
Мы рассказывали, что в Екатеринбурге появляются новые очаги кори, а вакцин не хватает.
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