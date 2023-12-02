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Жительница Первоуральска обратилась к Путину из-за проблем с водой в городе

13.47 Понедельник, 4 декабря 2023
Скрин из видео: «Народная команда Первоуральска» / vk.com
После того, как Первоуральск остался без водоснабжения из-за аварии на Нижнесергинском водопроводе, местная жительница записала видеообращение Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблемы с водой в городе.

Видео опубликовали в группе «Народная команда Первоуральска» во ВКонтакте.

В своем обращении девушка рассказала, что горожане давно страдают из-за грязной воды, которая течет у них в квартирах из-под крана, так как они не могут использовать ее для питья, готовки или стирки вещей. Напомним, что в сентябре после жалоб на плохую воду, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рекомендовал первоуральцам перечитать «Маугли».

Также записавшая обращение горожанка обратила внимание на то, что после аварии, из-за которой в выходные горожане остались без водоснабжения, людям приходится ночью стоят очереди за питьевой водой, так как на весь город работает только одна автоцистерна.

Кроме этого, девушка упомянула об опасной бактерии, вызывающей «болезнь легионеров» и понтиакскую лихорадку, которую нашли в системе горячего водоснабжения Первоуральска. После этого в «Т-Плюс» пообещали проверить воду.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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