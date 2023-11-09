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В горячей воде в Первоуральске обнаружили опасную бактерию
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В системе горячего водоснабжения Первоуральска обнаружили легионеллу – бактерию, вызывающую «болезнь легионеров» и понтиакскую лихорадку.
В местной управляющей компании уже проинструктировали жителей, что горячую воду можно использовать только после кипячения. Причиной появления опасной бактерии в управляющей компании считают недостаточный нагрев воды со стороны ПАО «Т Плюс».
Ранее «Вечерние ведомости» писали про проблему «холодной горячей» воды в Первоуральске – одну из многих проблем водоснабжения в этом городе. Жители массово подают иски к ПАО «Т Плюс» из-за недостаточного нагрева воды и выигрывают суды у монополиста.
В местной управляющей компании уже проинструктировали жителей, что горячую воду можно использовать только после кипячения. Причиной появления опасной бактерии в управляющей компании считают недостаточный нагрев воды со стороны ПАО «Т Плюс».
Ранее «Вечерние ведомости» писали про проблему «холодной горячей» воды в Первоуральске – одну из многих проблем водоснабжения в этом городе. Жители массово подают иски к ПАО «Т Плюс» из-за недостаточного нагрева воды и выигрывают суды у монополиста.
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