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В «Т-Плюс» пообещали проверить горячую воду в Первоуральске после заявлений об опасных бактериях
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В «Т-Плюс» заявили, что руководство Первоуральских тепловых сетей (ПТС) не располагает данными о наличии в горячей воде опасных бактерий, о которых сообщалось ранее, и пообещали, что проверить воду.
Он также сообщил, что руководство ПТС уже подало заявку на легитимный отбор проб с участием всех сторон договора теплоснабжения. Кроме этого, в качестве профилактической меры трубопровод, снабжающий водой дома ТСЖ «Даниловское» вывели из работы для промывки и дезинфекции.
«Неизвестно, где и когда отбирались пробы воды, которая была сдана на анализ, и почему это было сделано без участия представителей ПТС. Анализ воды, отобранной с центрального теплового пункта, соответствует нормативным параметрам»,
– сказал «Вечерним ведомостям» специалисты пресс-службы «Т-Плюс» Дмитрий Бурдаков.
Он также сообщил, что руководство ПТС уже подало заявку на легитимный отбор проб с участием всех сторон договора теплоснабжения. Кроме этого, в качестве профилактической меры трубопровод, снабжающий водой дома ТСЖ «Даниловское» вывели из работы для промывки и дезинфекции.
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