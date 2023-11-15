В «Т-Плюс» пообещали проверить горячую воду в Первоуральске после заявлений об опасных бактериях

– сказал «Вечерним ведомостям» специалисты пресс-службы «Т-Плюс» Дмитрий Бурдаков.

«Неизвестно, где и когда отбирались пробы воды, которая была сдана на анализ, и почему это было сделано без участия представителей ПТС. Анализ воды, отобранной с центрального теплового пункта, соответствует нормативным параметрам»,