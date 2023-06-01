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Суд запретил возвращать в екатеринбургскую спецшколу потерпевшего от сексуализированного насилия мальчика
Общество
Фрагмент видео из телеграм-канала Вечерние ведомости
Асбестовский городской суд запретил возвращать мальчика, подвергшегося сексуализированному насилию, в екатеринбургскую спецшколу №124.
Адвокаты детей из спецшколы №124 Георгий Краснов и Олеся Бортникова сообщили, что в Асбестовский городской суд было подано административное исковое заявление о досрочном прекращении пребывания в спецшколе №124 мальчика, подвергшегося сексуализированному насилию. Потерпевшего 12 апреля забрали из школы следователи в рамках уголовного дела, с того момента он находится с мамой и под опекой неравнодушных горожан.
Вместе с иском было подано заявление о применении меры предварительной защиты в виде возложения на полицию обязанности воздержаться от принудительного возвращения мальчика в спецшколу №124 до рассмотрения административного дела. Судья удовлетворил данное заявление.
В обоснование суд указал, что у потерпевшего выявлено посттравматическое стрессовое расстройство. Психиатр дал рекомендации о смене социального окружения и прекращении пребывания в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, поскольку это может привести к выраженному тревожному расстройству.
Судебное заседание по административному делу о досрочном прекращении пребывания ребенка в школе состоится в Асбестовском городском суде 9 июня.
Ранее адвокаты объявили сбор помощи детям, пострадавшим от сексуализированного насилия. Сейчас собрано уже 73 тысячи рублей. Если Вы готовы оказать помощь, адвокаты просят это делать с помощью перевода на банковскую карту 2200700724689509 (Тинькофф, Роман Александрович Д.) – это карта официального представителя ребёнка в Екатеринбурге, который ежедневно оказывает ему помощь.
Напомним, что в апреле 2023 года стало известно о скандальной истории в спецшколе №124. Над мальчиками в спецшколе №124 издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».
Предметом гласности это стало только после того, как один из воспитанников сбежал из школы и рассказал всё маме, а она обратилась в СМИ и к адвокатам.
После заявления адвокатов в СК было возбуждено уголовное дело, оба подозреваемых в насилии сейчас находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), директор и воспитатель уволены «по собственному желанию». На директора возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Действия воспитателя пока не получили окончательной юридической оценки.
Адвокаты детей из спецшколы №124 Георгий Краснов и Олеся Бортникова сообщили, что в Асбестовский городской суд было подано административное исковое заявление о досрочном прекращении пребывания в спецшколе №124 мальчика, подвергшегося сексуализированному насилию. Потерпевшего 12 апреля забрали из школы следователи в рамках уголовного дела, с того момента он находится с мамой и под опекой неравнодушных горожан.
Вместе с иском было подано заявление о применении меры предварительной защиты в виде возложения на полицию обязанности воздержаться от принудительного возвращения мальчика в спецшколу №124 до рассмотрения административного дела. Судья удовлетворил данное заявление.
В обоснование суд указал, что у потерпевшего выявлено посттравматическое стрессовое расстройство. Психиатр дал рекомендации о смене социального окружения и прекращении пребывания в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, поскольку это может привести к выраженному тревожному расстройству.
Судебное заседание по административному делу о досрочном прекращении пребывания ребенка в школе состоится в Асбестовском городском суде 9 июня.
Ранее адвокаты объявили сбор помощи детям, пострадавшим от сексуализированного насилия. Сейчас собрано уже 73 тысячи рублей. Если Вы готовы оказать помощь, адвокаты просят это делать с помощью перевода на банковскую карту 2200700724689509 (Тинькофф, Роман Александрович Д.) – это карта официального представителя ребёнка в Екатеринбурге, который ежедневно оказывает ему помощь.
Напомним, что в апреле 2023 года стало известно о скандальной истории в спецшколе №124. Над мальчиками в спецшколе №124 издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».
Предметом гласности это стало только после того, как один из воспитанников сбежал из школы и рассказал всё маме, а она обратилась в СМИ и к адвокатам.
После заявления адвокатов в СК было возбуждено уголовное дело, оба подозреваемых в насилии сейчас находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), директор и воспитатель уволены «по собственному желанию». На директора возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Действия воспитателя пока не получили окончательной юридической оценки.
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