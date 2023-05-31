Адвокаты объявили сбор помощи для пострадавшего от насилия в екатеринбургской спецшколе мальчика

«Семье потерпевшего мальчика помимо оказываемой юридической помощи нужна также помощь материальная. Его мама – инвалид, живущая в одном маленьком поселке Свердловской области, и она может рассчитывать только на социальное пособие, которого элементарно не хватает даже на скромную жизнь. При этом помимо пострадавшего сына у нее есть младшая дочь. Все родители прекрасно понимают, что содержание и воспитание двух детей бремя недешевое во всех смыслах»,

– рассказал адвокат.

«С учетом того, в каком состоянии ребенок был после возвращении со школы, за последние полтора месяца на эти цели уже потрачено 80 тысяч рублей. Расходы на ребенка в сложившейся ситуации составляют в среднем 30 тысяч рублей в месяц. К примеру, один поход к психотерапевту стоит 5 тысяч рублей, а изготовление заключения психиатрической экспертизы для судебных тяжб – 25 тысяч рублей. Все эти расходы добровольно и бескорыстно несут неравнодушные люди, взявшие на себя ответственность за судьбу этого мальчика»,