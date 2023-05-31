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Адвокаты объявили сбор помощи для пострадавшего от насилия в екатеринбургской спецшколе мальчика
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей адвокаты объявили сбор помощи для мальчика, пострадавшего от насилия, в том числе сексуализированного, в екатеринбургской спецшколе №124. Об этом сообщил «Вечерним ведомостям» защитник ребенка Георгий Краснов.
С 12 апреля 2023 года, с момента как пострадавший ребенок был возвращен домой, он был почти полностью взят на попечение и обеспечение добрыми людьми, которые сейчас занимаются восстановлением ребенка и его адаптацией к нормальной жизни: начиная от обеспечения физической безопасности и психологической помощи, заканчивая приобретением еды и одежды, оплаты спортивных секций и образовательных курсов.
Так как эти люди не станут просить о помощи, уральские адвокаты Георгий Краснов и Олеся Бортникова, представляющие пострадавших детей, объявили сбор. Они просят разделить, как уже понесенные, так и будущие расходы на ребенка до момента его полной реабилитации и возвращению к человеческой жизни.
Поддержать пострадавшего мальчика можно с помощью перевода на банковскую карту: 2200700724689509 (Банк Тинькофф, Роман Александрович Д.). Это карта официального представителя ребенка в Екатеринбурге, который ежедневно оказывает ему помощь.
На все вопросы, связанные со сбором средств, может ответить адвокат Георгий Краснов (+7-953-821-95-34). Он гарантирует прозрачность и отчетность по использованию средств, которые поступят на карту.
Напомним, что осенью 2022 года в екатеринбургской спецшколе воспитатель инициировал «товарищеский суд», после которого 12-летний воспитанник стал подвергаться постоянным избиениям и сексуализированному насилию со стороны двоих старших воспитанников, которым на тот момент, по некоторым данным, было по 15 и 16 лет. Директор школы знала о насилии в школе, но никаких мер не предпринимала. Все это стало предметом гласности только после того, как один из воспитанников сбежал из школы и рассказал все маме, а она обратилась в СМИ и к адвокатам, после чего уже последовало заявление в Следственный комитет.
Сегодня, 1 июня, мы также опубликовали материал, в котором рассказываем о том, как в России борются с преступлениями против половой неприкосновенности детей, что говорит статистика, и куда идти за помощью, если вы подозреваете, что ребенок подвергается насилию.
«Семье потерпевшего мальчика помимо оказываемой юридической помощи нужна также помощь материальная. Его мама – инвалид, живущая в одном маленьком поселке Свердловской области, и она может рассчитывать только на социальное пособие, которого элементарно не хватает даже на скромную жизнь. При этом помимо пострадавшего сына у нее есть младшая дочь. Все родители прекрасно понимают, что содержание и воспитание двух детей бремя недешевое во всех смыслах»,
– объяснил Георгий Краснов.
С 12 апреля 2023 года, с момента как пострадавший ребенок был возвращен домой, он был почти полностью взят на попечение и обеспечение добрыми людьми, которые сейчас занимаются восстановлением ребенка и его адаптацией к нормальной жизни: начиная от обеспечения физической безопасности и психологической помощи, заканчивая приобретением еды и одежды, оплаты спортивных секций и образовательных курсов.
«С учетом того, в каком состоянии ребенок был после возвращении со школы, за последние полтора месяца на эти цели уже потрачено 80 тысяч рублей. Расходы на ребенка в сложившейся ситуации составляют в среднем 30 тысяч рублей в месяц. К примеру, один поход к психотерапевту стоит 5 тысяч рублей, а изготовление заключения психиатрической экспертизы для судебных тяжб – 25 тысяч рублей. Все эти расходы добровольно и бескорыстно несут неравнодушные люди, взявшие на себя ответственность за судьбу этого мальчика»,
– рассказал адвокат.
Так как эти люди не станут просить о помощи, уральские адвокаты Георгий Краснов и Олеся Бортникова, представляющие пострадавших детей, объявили сбор. Они просят разделить, как уже понесенные, так и будущие расходы на ребенка до момента его полной реабилитации и возвращению к человеческой жизни.
Поддержать пострадавшего мальчика можно с помощью перевода на банковскую карту: 2200700724689509 (Банк Тинькофф, Роман Александрович Д.). Это карта официального представителя ребенка в Екатеринбурге, который ежедневно оказывает ему помощь.
На все вопросы, связанные со сбором средств, может ответить адвокат Георгий Краснов (+7-953-821-95-34). Он гарантирует прозрачность и отчетность по использованию средств, которые поступят на карту.
Напомним, что осенью 2022 года в екатеринбургской спецшколе воспитатель инициировал «товарищеский суд», после которого 12-летний воспитанник стал подвергаться постоянным избиениям и сексуализированному насилию со стороны двоих старших воспитанников, которым на тот момент, по некоторым данным, было по 15 и 16 лет. Директор школы знала о насилии в школе, но никаких мер не предпринимала. Все это стало предметом гласности только после того, как один из воспитанников сбежал из школы и рассказал все маме, а она обратилась в СМИ и к адвокатам, после чего уже последовало заявление в Следственный комитет.
Сегодня, 1 июня, мы также опубликовали материал, в котором рассказываем о том, как в России борются с преступлениями против половой неприкосновенности детей, что говорит статистика, и куда идти за помощью, если вы подозреваете, что ребенок подвергается насилию.
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