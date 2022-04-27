Соловьев раскритиковал екатеринбургского бегуна за майку с гербом Украины
Общество
Фото: скриншот Соловьев Live / «ВКонтакте»
Телеведущий Владимир Соловьев все никак не может завершить конфликт с жителями Екатеринбурга. На этот раз в эфире программы «Полный контакт» на канале «Соловьев Live» он рассказал об участнике марафона «Майская гроза» в столице Урала, который бежал в майке с гербом Украины.
«Мне интересно, что в голове у этого бегуна. Он бежит в майке Украины. Радостный, счастливый. Вам нравится такое? Это доказательство всего того, что я говорил про этот город. И вот этот человек, естественно, счастлив», – заявляет Соловьев.
Напомним, что после высказывания Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», многие политики и чиновники возмутились этими словами. Губернатор Евгений Куйвашев записал видео, в котором посоветовал телеведущему следить за своим языком. Соловьев увидел в этом высказывании «понятия», заявив «Ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить?».
В защиту екатеринбуржцев также выступили бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, нынешний глава уральской столицы Алексей Орлов и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин. А екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев собрался подать заявление на Соловьева о проверке его слов на предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды.
«Мне интересно, что в голове у этого бегуна. Он бежит в майке Украины. Радостный, счастливый. Вам нравится такое? Это доказательство всего того, что я говорил про этот город. И вот этот человек, естественно, счастлив», – заявляет Соловьев.
Напомним, что после высказывания Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», многие политики и чиновники возмутились этими словами. Губернатор Евгений Куйвашев записал видео, в котором посоветовал телеведущему следить за своим языком. Соловьев увидел в этом высказывании «понятия», заявив «Ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить?».
В защиту екатеринбуржцев также выступили бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, нынешний глава уральской столицы Алексей Орлов и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин. А екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев собрался подать заявление на Соловьева о проверке его слов на предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды.
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Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов поддержал Соловьева после его высказывания о Екатеринбурге как «о центре мерзотной либероты»
29 апреля 2022
29 апреля 2022