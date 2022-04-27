Куйвашев пожелал Соловьеву следить за своим языком после высказываний о Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев записал видеообращение с ответом на заявления телеведущего Владимира Соловьева, накануне резко высказавшегося о Екатеринбурге.
«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний – я даже повторять не хочу – значительно уменьшилось. И горожане вас будут очень ждать на вашей лекции для того, чтобы высказать вам свою позицию. Я надеюсь, что это было [сказано] вгорячах и недодумано, а на Урале, – напомню, это опорный край державы, – очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому я вам желаю следить за своим языком», – сказал Куйвашев.
Напомним, что Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», сделав такой вывод, якобы из-за большого количества уральцев с оппозиционными взглядами.
«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний – я даже повторять не хочу – значительно уменьшилось. И горожане вас будут очень ждать на вашей лекции для того, чтобы высказать вам свою позицию. Я надеюсь, что это было [сказано] вгорячах и недодумано, а на Урале, – напомню, это опорный край державы, – очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому я вам желаю следить за своим языком», – сказал Куйвашев.
Напомним, что Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», сделав такой вывод, якобы из-за большого количества уральцев с оппозиционными взглядами.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!