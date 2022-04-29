Антон Шипулин прокомментировал высказывания Соловьева о жителях Екатеринбурга

«Но сделать это, увы, то ли смелости, то ли мудрости Владимиру Рудольфовичу не хватило. И он продолжил критиковать и оскорблять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и жителей нашего региона», – пишет Шипулин.

«Мы делаем, а вы говорите. И не просто говорите, а вы опускаетесь до оскорблений, разжигаете конфликт, провоцируете негатив. И все это вы делаете в тот момент, когда наша страна остро нуждается в объединении. Владимир Рудольфович, что с вами не так?» – недоумевает биатлонист.

«На Урале это знают. Молча делают свое дело и на таких как вы внимание стараются не обращать. Вы уж сделайте нам одолжение — не мешайте работать», – заявил Антон Шипулин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости