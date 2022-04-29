Антон Шипулин прокомментировал высказывания Соловьева о жителях Екатеринбурга

09.48 Вторник, 3 мая 2022
Общество
Кадр выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1»
Биатлонист и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».

Антон Шипулин написал на своей странице во ВКонтакте, что до последнего не хотел комментировать высказывания Соловьева про Екатеринбург, думал, что телеведущий извинится за свои слова.

«Но сделать это, увы, то ли смелости, то ли мудрости Владимиру Рудольфовичу не хватило. И он продолжил критиковать и оскорблять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и жителей нашего региона», – пишет Шипулин.


Депутат Госдумы напомнил Соловьеву, что уральцы каждый день вносят колоссальный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса России. И в этом, по мнению Шипулина, есть принципиальная разница между жителями нашего региона и телеведущим.

«Мы делаем, а вы говорите. И не просто говорите, а вы опускаетесь до оскорблений, разжигаете конфликт, провоцируете негатив. И все это вы делаете в тот момент, когда наша страна остро нуждается в объединении. Владимир Рудольфович, что с вами не так?» – недоумевает биатлонист.


Шипулин отметил, что патриотизм выражается в делах и поступках, а не в том, кто громче крикнет на шоу.

«На Урале это знают. Молча делают свое дело и на таких как вы внимание стараются не обращать. Вы уж сделайте нам одолжение — не мешайте работать», – заявил Антон Шипулин.


Напомним, что после высказывания Владимира Соловьева многие политики и чиновники возмутились этими словами. Губернатор Евгений Куйвашев записал видео, в котором посоветовал телеведущему следить за своим языком. Соловьев увидел в этом высказывании «понятия», заявив «Ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить?».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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12:50 В родительский день в Екатеринбурге запустили дополнительные автобусы до кладбищ
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10:29 Екатеринбургский художник пишет картины собственной кровью
09:48 Антон Шипулин прокомментировал высказывания Соловьева о жителях Екатеринбурга
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18:18 После падения с 4-го этажа жилого дома в Нижнем Тагиле погиб мужчина
18:01 Умер обгоревший в пятничном пожаре житель Краснотурьинска
17:33 Две авиакомпании получили допуски на рейсы из Екатеринбурга в ОАЭ
16:20 В Красноуральске больше недели ищут пропавшего 66-летнего мужчину
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14:42 За сутки в Свердловской области выявили 208 случаев COVID-19
13:36 Глава региона поздравил свердловских мусульман с праздником Ураза-байрам
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11:17 Несколько улиц Екатеринбурга перекрыли из-за двух эстафет
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