Телеведущий Владимир Соловьев назвал уральскую столицу «центром мерзотной либероты»
Общество
Кадр выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». К такому выводу он якобы пришел из-за большого количества уральцев с оппозиционными взглядами.
«С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей», – заявил Владимир Соловьев в разговоре с полпредом президента УрФО Владимиром Якушевым на канале «Соловьев LIVE».
«С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей», – заявил Владимир Соловьев в разговоре с полпредом президента УрФО Владимиром Якушевым на канале «Соловьев LIVE».
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