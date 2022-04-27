Телеведущий Владимир Соловьев назвал уральскую столицу «центром мерзотной либероты»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». К такому выводу он якобы пришел из-за большого количества уральцев с оппозиционными взглядами.«С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей», – заявил Владимир Соловьев в разговоре с полпредом президента УрФО Владимиром Якушевым на канале «Соловьев LIVE».