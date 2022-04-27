Россель, Чернецкий и Орлов отчитали Соловьева за его слова об Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и нынешний глава уральской столицы Алексей Орлов осудили телеведущего Владимира Соловьева.
Напомним, что Соловьев позволил себе в прямом эфире назвать Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Такой вывод он сделал якобы из-за большого количества уральцев с оппозиционными взглядами.
Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий сообщил URA.RU, что телеведущий своим заявлением оскорбляет всех жителей столицы Урала. Экс-градоначальник считает, что нельзя проецировать на большой город поступки отдельных людей.
Также в защиту горожан выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что крайне удивлен «эпитетами», которыми Соловьев «наградил» столицу Урала.
Ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал скандальному телеведущему следить за своим языком.
Напомним, что Соловьев позволил себе в прямом эфире назвать Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Такой вывод он сделал якобы из-за большого количества уральцев с оппозиционными взглядами.
«Мы, если хотите, Уральские горцы, и злить и обижать нас, особенно беспочвенно, не надо! Есть, конечно, и свои «моральные перегибы», как везде, в любом регионе, но мудрые люди должны воспринимать их как маркеры, как подсказки для власть предержащих на самых различных уровнях - где не дорабатываем! Не надо бить самих себя по самому важному месту – становому хребту России!» – написал Эдуард Россель в своем телеграм-канале.
Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий сообщил URA.RU, что телеведущий своим заявлением оскорбляет всех жителей столицы Урала. Экс-градоначальник считает, что нельзя проецировать на большой город поступки отдельных людей.
«Потому что 1,5 миллиона человек – честные и порядочные, и на них это пятно бросать, на мой взгляд, совершенно недопустимо», – заявил Чернецкий.
Также в защиту горожан выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что крайне удивлен «эпитетами», которыми Соловьев «наградил» столицу Урала.
«Такое впечатление, что он ничего не знает о наших горожанах. Хочу выступить в защиту екатеринбуржцев. Считаю, что делать выводы о городе с населением 1,5 миллиона человек, основываясь на единичных высказываниях, абсолютно неправильно и некорректно», – пишет Орлов.
Ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал скандальному телеведущему следить за своим языком.
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Куйвашев пожелал Соловьеву следить за своим языком после высказываний о Екатеринбурге
28 апреля 2022
28 апреля 2022