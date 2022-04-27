Россель, Чернецкий и Орлов отчитали Соловьева за его слова об Екатеринбурге

«Мы, если хотите, Уральские горцы, и злить и обижать нас, особенно беспочвенно, не надо! Есть, конечно, и свои «моральные перегибы», как везде, в любом регионе, но мудрые люди должны воспринимать их как маркеры, как подсказки для власть предержащих на самых различных уровнях - где не дорабатываем! Не надо бить самих себя по самому важному месту – становому хребту России!» – написал Эдуард Россель в своем телеграм-канале.

«Потому что 1,5 миллиона человек – честные и порядочные, и на них это пятно бросать, на мой взгляд, совершенно недопустимо», – заявил Чернецкий.

«Такое впечатление, что он ничего не знает о наших горожанах. Хочу выступить в защиту екатеринбуржцев. Считаю, что делать выводы о городе с населением 1,5 миллиона человек, основываясь на единичных высказываниях, абсолютно неправильно и некорректно», – пишет Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости