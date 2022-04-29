Екатеринбургский журналист собирается подать заявление на Соловьева о проверке его слов на предмет оскорблений и разжигания ненависти
Общество
Кадр выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Известный журналист из Екатеринбурга Дмитрий Колезев, основатель издания It's my city, собирается подать заявление на Соловьева о проверке его слов на предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды.
«Посмотрев недавние эфиры Владимира Соловьева и посоветовавшись с юристами, я решил подать заявление о проверке слов телеведущего на предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды. На мой взгляд, Соловьев стремился унизить как меня лично (назвав «предателем родины», «подонком, притворяющимся российским гражданином» и обвинив в сотрудничестве с иностранными разведками), так и социальную группу — людей либеральных взглядов и в первую очередь тех из них, кто проживает в Екатеринбурге. Необходимые юридические действия последуют. Мои интересы будет представлять адвокат Михаил Беньяш», - написал Колезев в своих соцсетях.
Он также отметил, что Беньяш подготовит шаблон документов, чтобы все желающие могли пожаловаться на Соловьева.
А еще Колезев пообещал, что если получится отсудить у телеведущего компенсацию морального вреда, то деньги будут переведены в «Фонд Ройзмана».
«Посмотрев недавние эфиры Владимира Соловьева и посоветовавшись с юристами, я решил подать заявление о проверке слов телеведущего на предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды. На мой взгляд, Соловьев стремился унизить как меня лично (назвав «предателем родины», «подонком, притворяющимся российским гражданином» и обвинив в сотрудничестве с иностранными разведками), так и социальную группу — людей либеральных взглядов и в первую очередь тех из них, кто проживает в Екатеринбурге. Необходимые юридические действия последуют. Мои интересы будет представлять адвокат Михаил Беньяш», - написал Колезев в своих соцсетях.
Он также отметил, что Беньяш подготовит шаблон документов, чтобы все желающие могли пожаловаться на Соловьева.
А еще Колезев пообещал, что если получится отсудить у телеведущего компенсацию морального вреда, то деньги будут переведены в «Фонд Ройзмана».
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