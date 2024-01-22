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СК присоединился к расследованию смерти малышки из Первоуральска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет организовал проверку после смерти пятимесячной малышки из Первоуральска, которая, со слов соседей, задохнулась под завалом вещей в своей собственной кроватке.
По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, когда сыщики и следователи прибыли на место происшествия, девочка лежала в своей кроватке на животе. Внешних признаков насильственной смерти правоохранители не заметили. По его словам, к моменту их прибытия давность смерти ребёнка составляла от пяти до десяти часов.
Ранее о начале надзорных мероприятий сообщала прокуратура Первоуральска.
«Следователем СК России для определения точной причины смерти ребёнка назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Проведён осмотр места происшествия, осуществляются опросы членов семьи, в которой произошла трагедия, их родственников и соседей. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, а также необходимая медицинская документация»,
– сообщил помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.
По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, когда сыщики и следователи прибыли на место происшествия, девочка лежала в своей кроватке на животе. Внешних признаков насильственной смерти правоохранители не заметили. По его словам, к моменту их прибытия давность смерти ребёнка составляла от пяти до десяти часов.
«На главный вопрос сыщиков и следователей, отчего конкретно ушёл из жизни ребёнок, дадут в кратчайший срок эксперты после вскрытия»,
– обещал полковник Горелых.
Ранее о начале надзорных мероприятий сообщала прокуратура Первоуральска.
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