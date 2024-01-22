СК присоединился к расследованию смерти малышки из Первоуральска

– сообщил помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.

«Следователем СК России для определения точной причины смерти ребёнка назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Проведён осмотр места происшествия, осуществляются опросы членов семьи, в которой произошла трагедия, их родственников и соседей. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, а также необходимая медицинская документация»,