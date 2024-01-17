В Первоуральске под грудой вещей в собственной кроватке погибла малышка

– охарактеризовала задержанного мужчину соседка.

«До этого у него была куча семей, жен, он всех их бил. Маму девочки он тоже бил даже во время беременности. Мы вообще думали, она не доживёт до родов. После рождения дочки она тоже часто спасалась от него бегством, оставляя ребёнка с ним»,