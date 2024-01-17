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В Первоуральске под грудой вещей в собственной кроватке погибла малышка
Фото: Вечерние ведомости
В Первоуральске в собственной кроватке, заваленной вещами, погибла пятимесячная девочка. Соседи уверены, что она здохнулась из-за того, что её отец накрыл её одеялом и другими вещами. Отца девочки задержали.
По данным портала «Е1», трагедия произошла накануне вечером. Соседи, с их же слов, неоднократно обращались в полицию и органы опеки, чтобы привлечь семью к ответственности, но, вероятно, каких-то действий, которые могли бы предупредить трагедию, со стороны правоохранительных органов не было. По словам соседей, отец малышки много пил и постоянно устраивал разборки.
В региональном СК журналистам в комментариях отказали. Источник в полиции сообщил изданию, что точная причина смерти ребёнка ещё устанавливается.
Официальных комментариев от СК или МВД пока не было.
По данным портала «Е1», трагедия произошла накануне вечером. Соседи, с их же слов, неоднократно обращались в полицию и органы опеки, чтобы привлечь семью к ответственности, но, вероятно, каких-то действий, которые могли бы предупредить трагедию, со стороны правоохранительных органов не было. По словам соседей, отец малышки много пил и постоянно устраивал разборки.
«До этого у него была куча семей, жен, он всех их бил. Маму девочки он тоже бил даже во время беременности. Мы вообще думали, она не доживёт до родов. После рождения дочки она тоже часто спасалась от него бегством, оставляя ребёнка с ним»,
– охарактеризовала задержанного мужчину соседка.
В региональном СК журналистам в комментариях отказали. Источник в полиции сообщил изданию, что точная причина смерти ребёнка ещё устанавливается.
Официальных комментариев от СК или МВД пока не было.
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