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Прокуратура начала проверку после смерти малышки из Первоуральска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Первоуральска организовала проверку в связи со смертью пятимесячной девочки, которая, со слов соседей, задохнулась под грудой вещей в собственной кроватке.
По данным ведомства, накануне вечером, примерно в 18.00, мать малышки укладывала свою дочку спать. Девочка не могла уснуть и много плакала, и тогда отец, которого уже задержали, как заявляется, укрыл малышку одеялом. Спустя некоторое время, в 20.00, женщина решила проверить дочку и обнаружила, что она уже не дышит.
По данным ведомства, накануне вечером, примерно в 18.00, мать малышки укладывала свою дочку спать. Девочка не могла уснуть и много плакала, и тогда отец, которого уже задержали, как заявляется, укрыл малышку одеялом. Спустя некоторое время, в 20.00, женщина решила проверить дочку и обнаружила, что она уже не дышит.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе даст оценку деятельности органов системы профилактики по работе с семьей ребёнка»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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