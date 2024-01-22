Прокуратура начала проверку после смерти малышки из Первоуральска

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе даст оценку деятельности органов системы профилактики по работе с семьей ребёнка»,