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СК начал проверку после гибели в ДТП пациента Красноуфимской больницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет заинтересовался Красноуфимской районной больницей, пациент которой погиб в ДТП под Ачитом, когда возвращался домой.
По данным СУ СКР по Свердловской области, мужчине могли отказать в госпитализации и отправить домой. Теперь следователи намерены опросить сотрудников и руководство больницы и потребовать у них интересующую следствие документацию.
Ранее врачи признались, что мужчина, который погиб под колёсами Subaru Forester, был их пациентом. По данным Минздрава, в госпитализации он не нуждался, поэтому его отпустили домой, и, так как одна из бригад скорой помощи направлялась в ту же сторону, где проживал погибший, его решили немного подвезти, после чего высадили на трассе, где мужчина позже и встретил свою смерть.
По данным СУ СКР по Свердловской области, мужчине могли отказать в госпитализации и отправить домой. Теперь следователи намерены опросить сотрудников и руководство больницы и потребовать у них интересующую следствие документацию.
Ранее врачи признались, что мужчина, который погиб под колёсами Subaru Forester, был их пациентом. По данным Минздрава, в госпитализации он не нуждался, поэтому его отпустили домой, и, так как одна из бригад скорой помощи направлялась в ту же сторону, где проживал погибший, его решили немного подвезти, после чего высадили на трассе, где мужчина позже и встретил свою смерть.
«По итогам проверки Следственным комитетом будет дана надлежащая объективная правовая оценка произошедшему»,
– пообещали в СК.
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