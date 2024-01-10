Смертельная авария с участием пешехода произошла под посёлком Ачит

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером, около 20.00, под посёлком Ачит произошла смертельная с участием пешехода, который, по данным ГИБДД, сидел посреди проезжей части. Его, поздно заметив, насмерть сбил водитель «Субару Форестер».По словам водителя, он ехал со скоростью около 80 км/ч, когда заметил впереди на дороге силуэт стоящего на коленях человека. Мужчина заявил, что он, пытаясь объехать его, вывернул руль влево, но наезда избежать ему всё равно не удалось. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Отмечается, что на его одежде не было световозвращающих элементов.В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что погибшим был мужчина 1987 года рождения, живший в Ачите. С какой целью он находился на проезжей части, неизвестно.