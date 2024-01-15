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Погибшего под Ачитом мужчину до ДТП на трассе оставили медики
Фото: Вечерние ведомости
Мужчину, которого сбили под Ачитом, незадолго до ДТП на трассе оставила бригада скорой помощи. После оказания помощи в районной больнице, медики решили немного подвезти уральца, так как направлялись на адрес в районе места жительства погибшего.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения по Свердловской области. По данным пресс-службы ведомства, в приёмном покое Красноуфимской районной больнице, куда уральца доставила бригада скорой помощи, ему был поставлен диагноз, не связанный с патологиями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами. После обследования мужчине назначили амбулаторное лечение. Показаний для госпитализации, как утверждается, на тот момент не было.
Так как бригада скорой в тот момент направлялась в ту же сторону, в которую нужно было погибшему уральцу, мужчину решили подвезти до развязки на федеральную трассу около Ачита.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения по Свердловской области. По данным пресс-службы ведомства, в приёмном покое Красноуфимской районной больнице, куда уральца доставила бригада скорой помощи, ему был поставлен диагноз, не связанный с патологиями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами. После обследования мужчине назначили амбулаторное лечение. Показаний для госпитализации, как утверждается, на тот момент не было.
Так как бригада скорой в тот момент направлялась в ту же сторону, в которую нужно было погибшему уральцу, мужчину решили подвезти до развязки на федеральную трассу около Ачита.
«При последнем контакте с сотрудниками он находился в ясном сознании, состояние его беспокойства не вызывало. Пациент покинул медицинскую организацию без сумки или рюкзака, что зафиксировали камеры видеонаблюдения»,
– подчеркнули в Минздраве.
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