Погибшего под Ачитом мужчину до ДТП на трассе оставили медики

– подчеркнули в Минздраве.

«При последнем контакте с сотрудниками он находился в ясном сознании, состояние его беспокойства не вызывало. Пациент покинул медицинскую организацию без сумки или рюкзака, что зафиксировали камеры видеонаблюдения»,