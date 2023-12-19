Возрастное ограничение 18+
На уходящей неделе на дорогах Свердловской области происходило много смертельных ДТП
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Большое количество дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом происходит на дорогах Свердловской области в последние несколько дней. И особенно часто в этих инцидентах гибли пешеходы.
В городе Арамиль под колёсами отечественного автомобиля погиб 40-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь пятницы, 22 декабря на улице Гарнизон. Пешехода сбил 19-летний юноша, сидевший за рулём «ВАЗ-21099». Несмотря на малый возраст и совсем короткий, всего лишь в год, стаж вождения, молодой человек уже имеет в «послужном списке» 33 административных дела за нарушения правил дорожного движения. Правда, на сей раз, даже несмотря на смерть человека, юный водитель наказания не понесёт — погибший переходил дорогу в неположенном месте, при этом был одет в тёмную одежду, которую сложно было разглядеть на ночной улице.
Накануне ЧП в Арамиле, погибла пожилая женщина на дороге Каменска-Уральского. «Вечерние Ведомости» писали об этом случае, в котором автобус «ПАЗ» лишил жизни 81-летнюю пенсионерку. А почти её ровесницу насмерть сбила иномарка в Екатеринбурге.
В городе Арамиль под колёсами отечественного автомобиля погиб 40-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь пятницы, 22 декабря на улице Гарнизон. Пешехода сбил 19-летний юноша, сидевший за рулём «ВАЗ-21099». Несмотря на малый возраст и совсем короткий, всего лишь в год, стаж вождения, молодой человек уже имеет в «послужном списке» 33 административных дела за нарушения правил дорожного движения. Правда, на сей раз, даже несмотря на смерть человека, юный водитель наказания не понесёт — погибший переходил дорогу в неположенном месте, при этом был одет в тёмную одежду, которую сложно было разглядеть на ночной улице.
Накануне ЧП в Арамиле, погибла пожилая женщина на дороге Каменска-Уральского. «Вечерние Ведомости» писали об этом случае, в котором автобус «ПАЗ» лишил жизни 81-летнюю пенсионерку. А почти её ровесницу насмерть сбила иномарка в Екатеринбурге.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском автобус сбил пенсионерку
22 декабря 2023
22 декабря 2023