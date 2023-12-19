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На уходящей неделе на дорогах Свердловской области происходило много смертельных ДТП

21.14 Суббота, 23 декабря 2023
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Большое количество дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом происходит на дорогах Свердловской области в последние несколько дней. И особенно часто в этих инцидентах гибли пешеходы.

В городе Арамиль под колёсами отечественного автомобиля погиб 40-летний мужчина. Трагедия произошла в ночь пятницы, 22 декабря на улице Гарнизон. Пешехода сбил 19-летний юноша, сидевший за рулём «ВАЗ-21099». Несмотря на малый возраст и совсем короткий, всего лишь в год, стаж вождения, молодой человек уже имеет в «послужном списке» 33 административных дела за нарушения правил дорожного движения. Правда, на сей раз, даже несмотря на смерть человека, юный водитель наказания не понесёт — погибший переходил дорогу в неположенном месте, при этом был одет в тёмную одежду, которую сложно было разглядеть на ночной улице.

Накануне ЧП в Арамиле, погибла пожилая женщина на дороге Каменска-Уральского. «Вечерние Ведомости» писали об этом случае, в котором автобус «ПАЗ» лишил жизни 81-летнюю пенсионерку. А почти её ровесницу насмерть сбила иномарка в Екатеринбурге.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:26 Вмешательство прокуратуры помогло ликвидировать незаконную свалку под Качканаром
13:03 Повышенные меры пожарной безопасности введут в Екатеринбурге на Новый год
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21:09 Погибшего в Первоуральске подростка не должны были допускать до соревнований
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19:39 Владельца «Бадена» через суд обязали законсервировать долгострой в Сысерти
19:24 В домах Орджоникидзевского района Екатеринбурга погас свет
19:09 «Яблоко» приглашает екатеринбуржцев написать письма политзекам
18:30 Ученик старшего класса сысертской школы добровольно ушёл из жизни
17:33 Синоптики предупредили о гололедице на выходных в Свердловской области
17:05 Свердловский детский омбудсмен Мороков заявил о снижении детской преступности
16:38 В Свердловской области на Шалинском кладбище обнаружили три трупа
16:07 В Екатеринбурге 84-летняя пенсионерка погибла под колёсами Chevrolet
15:25 В свердловском Заксобрании рассказали, как решается вопрос с кадровым дефицитом
14:41 Из-за силовой операции в мечети Екатеринбурга на ближайших улицах автомобили встали в пробки
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