Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге 84-летняя пенсионерка погибла под колёсами Chevrolet
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром, около 09.00, в Екатеринбурге на улице Белинского под колёса Chevrolet Tahoe попала 84-летняя женщина. Она скончалась на месте происшествия до прибытия медиков, сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга.
За рулём Chevrolet находился 32-летний местный житель. За 14 лет вождения он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движение. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что мужчина был трезв.
В разговоре с инспекторами он рассказал, что ехал со скоростью не более 60 километров в час, когда на проезжей части появилась пенсионерка. Предположительно, женщина пыталась перейти через дорогу в неположенном для этого месте. Мужчина затормозил, но избежать столкновения не смог.
За рулём Chevrolet находился 32-летний местный житель. За 14 лет вождения он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движение. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что мужчина был трезв.
В разговоре с инспекторами он рассказал, что ехал со скоростью не более 60 километров в час, когда на проезжей части появилась пенсионерка. Предположительно, женщина пыталась перейти через дорогу в неположенном для этого месте. Мужчина затормозил, но избежать столкновения не смог.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском автобус сбил пенсионерку
22 декабря 2023
22 декабря 2023
В уральской столице 11-летний школьник попал под машину
20 декабря 2023
20 декабря 2023