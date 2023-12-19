В Екатеринбурге 84-летняя пенсионерка погибла под колёсами Chevrolet

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 09.00, в Екатеринбурге на улице Белинского под колёса Chevrolet Tahoe попала 84-летняя женщина. Она скончалась на месте происшествия до прибытия медиков, сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга.За рулём Chevrolet находился 32-летний местный житель. За 14 лет вождения он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движение. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что мужчина был трезв.В разговоре с инспекторами он рассказал, что ехал со скоростью не более 60 километров в час, когда на проезжей части появилась пенсионерка. Предположительно, женщина пыталась перейти через дорогу в неположенном для этого месте. Мужчина затормозил, но избежать столкновения не смог.