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В Каменске-Уральском автобус сбил пенсионерку
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Каменске-Уральском пассажирский автобус сбил 81-летнюю женщину, которая не успела перейти через дорогу, пока горел «зелёный». Пенсионерку доставили в больницу, но спасти не смогли.
Авария произошла вчера, в 19.15, на улице Лермонтова, напротив 149-го дома.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 63-летний водитель автобуса в момент включения разрешающего сигнала светофора не предоставил женщине возможность закончить пересечение проезжей части, в результате чего допустил на неё наезд.
Пенсионерка скончалась от полученных травм в больнице.
Известно, что пожилая женщина шла через дорогу к своей внучке, которая ожидала её на противоположной стороне дороги.
Сообщается, что водитель автобуса за 41 год вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения семь раз. Как он пояснил сотрудникам ГИБДД, когда для него загорелся «зелёный», он увеличил скорость, после чего посмотрел направо, где увидел женщину с коляской, а, когда он перевёл взгляд налево, автобус уже был на пешеходном переходе. В этот момент он почувствовал удар в переднюю часть машины.
Авария произошла вчера, в 19.15, на улице Лермонтова, напротив 149-го дома.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 63-летний водитель автобуса в момент включения разрешающего сигнала светофора не предоставил женщине возможность закончить пересечение проезжей части, в результате чего допустил на неё наезд.
Пенсионерка скончалась от полученных травм в больнице.
Известно, что пожилая женщина шла через дорогу к своей внучке, которая ожидала её на противоположной стороне дороги.
Сообщается, что водитель автобуса за 41 год вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения семь раз. Как он пояснил сотрудникам ГИБДД, когда для него загорелся «зелёный», он увеличил скорость, после чего посмотрел направо, где увидел женщину с коляской, а, когда он перевёл взгляд налево, автобус уже был на пешеходном переходе. В этот момент он почувствовал удар в переднюю часть машины.
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