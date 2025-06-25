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Дядю редактора Ura.ru экс-полицейского Карпова оставили под домашним арестом
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Бывший начальник отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову отозвал апелляционные жалобы на постановление Ленинского районного суда, отправившего его под домашний арест.
Таким образом Карпов остаётся под домашним арестом с запретом определенных действий до 4 августа.
Ему, напомним, вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ). Следствие считает, что он получил взятку за оперативные сводки от своего родного племянника свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова – ему вменяют дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ).
При этом в самом информационном агентстве утверждают, что доказательств передачи взятки нет и что Аллаярова оговорил его дядя.
Также отметим, что в отличии от Андрея Карпова, которого оставили под домашним арестом, Денису Аллаярову избрали более строгую меру пресечения в виде содержания под арестом. Защитники редактора пытались обжаловать решение, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменений.
«Сегодня Свердловский областной суд должен был рассмотреть апелляционные жалобы. Однако в связи с тем, что жалобы были отозваны, апелляционное производство прекращено. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу. Судебный акт был обжалован обвиняемым и его защитником»,
– сообщили в пресс-службе облсуда.
Таким образом Карпов остаётся под домашним арестом с запретом определенных действий до 4 августа.
Ему, напомним, вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ). Следствие считает, что он получил взятку за оперативные сводки от своего родного племянника свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова – ему вменяют дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ).
При этом в самом информационном агентстве утверждают, что доказательств передачи взятки нет и что Аллаярова оговорил его дядя.
Также отметим, что в отличии от Андрея Карпова, которого оставили под домашним арестом, Денису Аллаярову избрали более строгую меру пресечения в виде содержания под арестом. Защитники редактора пытались обжаловать решение, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменений.
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