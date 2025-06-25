Дядю редактора Ura.ru экс-полицейского Карпова оставили под домашним арестом

«Сегодня Свердловский областной суд должен был рассмотреть апелляционные жалобы. Однако в связи с тем, что жалобы были отозваны, апелляционное производство прекращено. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу. Судебный акт был обжалован обвиняемым и его защитником»,